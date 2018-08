L'Agenda de l'été du lundi 13 août 2018, par Christophe Dilys

GAGNEZ DES PLACES DE CONCERTS !

Nous vous proposons aujourd'hui de gagner des places pour 2 concerts aux Festival Classic à Guéthary

18h30 - Fronton du musée de Guéthary Saraleguinea

Récital de Piano : Adam Laloum

• Schubert, Scriabine

21 h - Eglise Saint-Nicolas Guéthary

Soirée Mozart

• Quatuor à Cordes n°7 en Mi bémol majeur KV 160

• Quintette avec Clarinette en La majeur KV 581

• Sonate pour Violon et Piano en Sol majeur KV 301

• Concerto pour Piano et Orchestre n° 13 en Do majeur KV 415

(Version pour Piano, Quatuor à cordes et Contrebasse)

Quatuor Hanson - Franck Russo, Clarinette - Anton Hanson, Violon

Etienne Durantel,Contrebasse - Aurèle Marthan,Piano

Merci d'envoyer votre réponse sur l'adresse agendadelete@radiofrance.com ou sur l'onglet "contact" de l'émission.

LES FESTIVALS U JOUR

Les Estivales de Megève (13 – 15 août)

Festival de quatuor du Luberon (17 août – 2 septembre)

Festival d’été de Gargilesse (jusqu’au 26 août)

Festival International de Musique de Wissembourg (jusqu’au 2 septembre)

Parfum de Jazz (jusqu’au 25 août)

AU TELEPHONE

Robin Pharo (viole de Gambe) pour le concert "Nevermind au Musicales de Normandiele 15 août

Programmation musicale

Reinhold Gliere

Concerto op 74 : Allegro giocoso - pour harpe et orchestre

Osian Ellis, Harpe

Orchestre Symphonique De Londres

Richard Bonynge, direction

DECCA

Claude Debussy

Sonate en ré min L 135 : Finale - Animé - pour violoncelle et piano

Adam Laloum, piano ; Victor Julien-Laferrière, violoncelle

MIRARE

Benjamin Britten

A midsummer night’s dream

Act cont : 16. Now the hungry lion roars [fairies, puck, oberon, tytania]

City Of London Sinfonia

Richard Hickox, direction

VIRGIN

Elisabeth Jacquet De La Guerre

Sonate n°1 en ré min : Lent – presto – adagio – presto – aria - presto pour violon viole obligée et basse continue

Ensemble Stravaganza

Domitille Gilon

MUSO

Andre Jolivet

Pastorales de noel pour flute violoncelle et harpe : L' etoile

Con Voce

Guido Larisch, violoncelle ; Hans Jorg Wegner, flûte ; Ellen Wegner, harpe

THOROFON

Bedrich Smetana

Quatuor à cordes n°1 en mi min T 116 (Z meho zivota) : Vivace

Quatuor Skampa

SUPERTONIC RECORDS

Documents radiophoniques, anecdotes : Le Duc d'Orleans

Sacha Guitry

RYM MUSIQUE

Emile Bourdon

Andantino regilioso op 15 n°1 - pour violoncelle et orgue

Olivier Vernet, orgue

Frédéric Audibert, violoncelle

LIGIA DIGITA