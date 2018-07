L'Agenda de l'été du lundi 09 juillet 2018 par Christophe Dilys

Gagner des places de concert !

A gagner aujourd’hui, des places pour le concert de l’ensemble La Main Harmonique, vendredi 13 juillet dans le cadre du festival « Musique des Lumières ».

Pour tenter votre chance, il suffit de répondre aux différentes énigmes proposées par Christophe Dilys tout au long de notre Tour de France des Festivals. Envoyer votre réponse sur l'adresse agendadelete@radiofrance.com ou sur l'onglet "contact" de l'émission.

12h15 : L'invité

Adrien Pierre La Marca nous parle aujourd'hui du Festival du Forez dont il est le directeur artistique avec son frère Christian-Pierre.

12h30 : Les dépêches notes par Sofia Anastasio.

12h53 : "Enigma Variation", la chronique de Claude Abromont.

Programmation musicale

Carlo Gesualdo

Ave sanctissima Maria

La Main Harmonique

Direction : Frédéric Betous

Claude Debussy

Prélude à l'après midi d'un faune (réduction pour 2 pianos)

Massimilliano Damerini et Marco Rapetti, pianos.

Maurice Ravel

Shéhérazade

Karine Deshayes, mezzo-soprano

Orchestre Philharmonique du Luxembourg

Drection : Emmanuel Krivine

Jean Sébastien Bach

Magnificat en Ré Maj BWV 243 : Et misericordia

(arrangement pour violoncelle alto et orchestre à cordes)

Christian-Pierre La Marca, violoncelle

Adrien La Marca, alto

Les Ambassadeurs

Direction : Alexis Kossenko

Wolfgang Amadeus Mozart

(arrangement Johan Farjot)

Lacrymosa

Ensemble Contraste

Jacques Offenbach

La Vie parisienne (ouverture)

Orchestre de la Suisse Romande

Directrion : Neeme Jarvi

Gil Evans

Rhyth-a-ning

Big Band Lumière

Laurent Cugny, claviers

Direction : Gil Evans

Claudio Monteverdi

L'Orfeo SV 318 : Possente spirto (Acte III)

Deborah York, soprano

Nicolas Achten, baryton

Scherzi Musicali

Direction : Nicolas Achten

Marc Antoine Charpentier

Te Deum (extraits)

Le Concert Spirituel

Direction : Hervé Niquet

Festivals de l'été : appel à témoin sur France Musique

Vous fréquentez les festivals d'été ?

France Musique vous attend pour en parler sur votre antenne ! Tout au long du mois de juillet, nous partagerons nos bons plans et nos "places to be" de l’été ! Racontez-nous par mail et partagez - avec les autres auditeurs de France Musique - vos premiers festivals, vos souvenirs émus, vos anecdotes loufoques et vos bons plans avec Christophe Dilys dans son "Agenda de l’été" entre 12h et 13h, du lundi au vendredi (juillet 2018).

Envoyez votre (court !) texte par mail àagendadelete@radiofrance.com ou sur les réseaux sociaux (Facebook/Twitter).