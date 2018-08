L'Agenda de l'été du lundi 06 août 2018 par Sofia Anastasio

Gagnez des places de concert !

Nous vous proposons aujourd'hui de gagner des places pour deux concerts du festival Les Musicales du Luberon, "Deux mezzos sinon rien !" avec Karine Deshayes et Delphine Haidan, le 6 août au Théâtre des Carrières, et la Petite Messe solennelle de Rossini, avec entre autres les mêmes mezzo-sopranos, le 8 août aux Carrières des Taillades.

Merci d'envoyer votre réponse sur l'adresse agendadelete@radiofrance.com ou sur l'onglet "contact" de l'émission.

Les festivals du jour

Les Musicales du Luberon

Jusqu'au 8 août

Voce Humana

Jusqu'au 11 août

Symphonie d'été

Du 8 au 10 août

Festival du Comminges

Jusqu'au 1er septembre

Festival Piano Classique

Jusqu'au 8 août

Au téléphone

Olivier Rault, chanteur, directeur artistique du festival Voce Humana

Programmation musicale

Jules Massenet

Elégie

Karine Deshayes, mezzo-soprano / Antoine Pierlot, violoncelle / Johan Farjot, piano

Aparté

Georges Bizet

Carmen, Acte III : Les tringles des sistres tintaient

Marina Domashenko, mezzo-soprano (Carmen) / Delphine Haidan, mezzo-soprano (Mercedes) / Magali Léger, soprano (Frasquita) / Orchestre Philharmonique de Radio France, dir. Myung Whun Chung

Decca

Carlo Gesualdo

Da pacem Domine Sana me Domine

La Main Harmonique, dir Frédéric Bétous

Ligia Digital

David Bowie / arrangement Philip Lawson

Life on Mars

Ensemble Perspectives

Out Here Records

Felix Mendelssohn

Concerto pour violon n° 1 en ré mineur : III. Allegro

Nemanja Radulovic, violon / Orchestre de chambre de Prague

Transart

Richard Wagner / transcription Tanguy de Williencourt

Tristan et Isolde : Prélude

Tanguy de Williencourt, piano

Mirare

Franz Schubert

Sonate pour violoncelle et piano en la mineur. D 821 "Arpeggione" : II. Adagio

Bruno Philippe, violoncelle / Tanguy de Williencourt, piano

Harmonia Mundi

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Méditation op. 72 n° 5

Alexandre Kantorow, piano

BIS

Piotr Ilitch Tchaïkovski

La Belle au bois dormant op. 66, Acte I : Scène 8. Variation d’Aurore

Orchestre Royal du Concertgebouw d’Amsterdam, dir. Antal Dorati

Philips