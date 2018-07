L'Agenda de l'été du lundi 02 juillet 2018 par Christophe Dilys

GÉNÉRIQUE

♫ ♪ Robert Farnon

Portrait of a flirt - pour orchestre

Studio 2 Concert Orchestra

Kilbey Reginald

EMI Classics 0954802

♫ ♪ Piotr Ilitch Tchaikovski

Le lac des cygnes, Suite opus 20a : Danse espagnole

Orchestre de Philadelphie

Riccardo Muti, direction

EMI 7470752-2

Festival sélection # 1 :Festival Arte Flamenco à Mont-de-Marsan (40), du 02 au 07 juillet 2018 - 30° édition

Festival sélection # 2 : Les Rencontres Musicales d'Évian, du 30 juin au 07 juillet 2018 - 5° édition

♫ ♪ Gabriel Fauré

Quatuor n°1 en ut mineur opus 15 : Scherzo

Eric Le Sage, piano

Daishin Kashimoto, violon

Lise Berthaud, alto

Francois Salque, violoncelle

Alpha 601

L'INVITÉ

François Kieffer, violoncelle du Quatuor Modigliani et pour les Rencontres Musicales d'Évian

, © Marie Staggat

Le choix musicale de François Kieffer

♫ ♪ Wolfgang Amadeus Mozart

Quatuors à cordes : dernier mouvement

Quatuor Hagen

Deutsche Grammophon

12h30 : LES DÉPÊCHES NOTES par Sofia Anastasio

♫ ♪ Jean-Marie Leclair

Scylla et Glaucus opus 11 : Ouverture

Les nouveaux caractères

Sébastien D'Herin, direction

Alpha 960

Festival sélection # 2 : Les Festes Baroques Terre de Graves et du Sauternais, en Gironde (33), du 26 juin au 09 juillet 2018, 16° édition

♫ ♪ Maurice Ravel

Gaspard de la nuit : Scarbo

François Dumont, piano

Piano classics PCLD0055

Festival sélection # 4 :Le Festival Chopin de Paris à Bagatelle, du 23 juin au 14 juillet 2018, 35° édition

Festival sélection # 5 :Les Flâneries de Reims du 20 juin au 12 juillet 2018, 29° édition

♫ ♪ Bob Chilcott

Extrait des 5 mélodies populaires : Greesleeves - pour voix d'hommes a Cappella

King's Singers

Signum SIGCD 150

12h53 : "Enigma Variation"

♫ ♪ Générique : Edward Elgar

Variation X, Dorabella

Orchestre Symphonique de Sydney

Vladimir Ashkenazy, direction

Exton EXCL-00029

A vous de trouver les autres musiques de la chronique de Claude Abromont afin de gagner à notre grand jeu de l'été !

, © Radio France / Christophe Abramowitz

Festivals de l'été : appel à témoin sur France Musique

, © Getty / PeopleImages

Vous fréquentez les festivals d'été ?

France Musique vous attend pour en parler sur votre antenne !

Tout au long du mois de juillet, nous partagerons nos bons plans et nos "places to be" de l’été !

Racontez-nous par mail et partagez - avec les autres auditeurs de France Musique - vos premiers festivals, vos souvenirs émus, vos anecdotes loufoques et vos bons plans avec Christophe Dilys dans son "Agenda de l’été" entre 12h et 13h, du lundi au vendredi (juillet 2018).

Envoyez votre (court !) texte par mail àagendadelete@radiofrance.com ou sur les réseaux sociaux (Facebook/Twitter).