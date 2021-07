Avec René Martin, directeur artistique du Festival International de Piano de la Roque d'Anthéron

Du 23 juillet au 18 août 2021, le parc de Florans en Provence accueillera cette année encore, les plus grands noms de la scène classique française et internationale. René Martin, directeur artistique du festival évoque au micro de Saskia de Ville cette 41ème édition.

Au programme aujourd’hui !

12h : Festival et jeu concours

Nous vous proposons de gagner des places pour la soirée Cabaret que donneront Jazmin Black Grollemund, Laurent Urquhart (soprano), Eleonore Gagey (mezzo-soprano), Peter Tantsits (ténor), Lukas Klimczak (baryton) et Philippe Walsh (pianiste) vendredi 30 juillet à 20h30 à la salle Arletty au Palais dans le cadre du festival Lyriqueen Mer.Au programme, Gershwin, Porter, Kern, Weill et Legrand. Pour participer au jeu, cliquez ici !

12h15 : L’invité

René Martin est directeur artistique du Festival International de Piano de la Roque d'Anthéron qui se tiendra du 23 juillet au 18 août 2021.

12h30 : La Vie du public, témoignage d’un festivalier

Souvenir du Festival Un Violon sur le Sable avec Florian

12h40 : Suivez le guide

Que faire dans les environs de Nice en attendant les concert Musique aux 4 horizons Les conseils et bonnes adresses de Marianne Piketty, directrice artistique du Festival.

Si vous venez sur la colline de Ronchamp pour un des concerts de Musique aux 4 horizons, prenez déjà le temps de visiter ce haut lieu de l’architecture moderne et contemporaine. Seul ou avec un des guides de la colline, vous découvrirez l’histoire de ce chef d œuvre de Le Corbusier, une chapelle plantée au sommet d’une colline, tel un vaisseau immaculé.

Et puis, les soeurs clarisses sont là pour vous accueillir dans leur monastère dessiné par Renzo Piano. A quelques kilomètres de là, vous pouvez vous détendre en randonnant au pays des mille étangs. Vous traverserez des tourbières et des sous bois au bord de l’eau. Pour vous relaxer après cette belle marche, les thermes de Luxeuil sont parfaites !

Et pour les passionnés d’art, direction la Suisse et l’Allemagne toutes proches avec la Fondation Beyeler et ses remarquables expositions. Tout à coté, il y a le musée Vitra, vitrine de l’architecture contemporaine. Bref, venir écouter un concert de Musique aux 4 Horizons c'est passer aussi de fabuleux moments de détente et d’enrichissement culturel !

12h50 : Embarquement immédiat

Embarquement immédiat pour Le Riga Jurmala Music Festival qui propose 4 week-end de concerts dans les villes de Riga et de Jurmala en Lettonie.