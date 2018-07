L'Agenda de l'été du jeudi 26 juillet 2018 par Christophe Dilys

Déplacez votre souris sur la carte pour découvrir les festivals du jour ...

Gagner des places de concert !

Nous vous proposons aujourd'hui de gagner deux pass pour le Festival Classique au vert du 11 août au 2 septembre 2018 au coeur du Parc Floral de Paris

Pour tenter votre chance, il suffit de répondre à l'énigme proposée par Christophe Dilys durant notre Tour de France des Festivals. Envoyer votre réponse sur l'adresse agendadelete@radiofrance.com ou sur l'onglet "contact" de l'émission

12h53 : "Enigma Variation", la chronique de Claude Abromont

Programmation musicale

Claudio Monteverdi

18 scherzi musicali a 3 : Fugge 'l verno dé dolori SV 232

Maria Cristina Kiehr, soprano

Stephan McLeod, baryton-basse

Concerto Soave

Direction : Jean-Marc Aymes

Girolamo Kapsberger

Toccata IX

Concerto Soave

Direction : Jean-Marc Aymes

Felix Mendelssohn

Trio n°1 en ré min op. 49 (3. scherzo)

Pablo Casals, violoncelle

Jacques Thibaud, violon

Alfred Cortot, piano

Asger Hamerik

Quartetto

Quatuor Arild

Philip Glass (arrangement M. Riesman)

Symphonie n°3, arrangement pour sextet à cordes (Mouvement IV)

The Glass chamber players

Stéphane Logerot (d'après Gabriel Fauré)

Après un raid

Quai n° 5

George Gershwin (arr Don Sebesky)

Prélude n°1 en Si bémol Maj - arrangement pour clarinette et orchestre

Orchestre symphonique de Londres

Eric Stern : Direction

The Souljazz orchestra

Kingdome come

The Souljazz Orchestra