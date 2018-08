L'Agenda de l'été de Christophe Dilys : La Guerre et la Paix

Gagnez des places de concert !

Nous vous proposons aujourd'hui de gagner des places pour Les Années de pèlerinage de Liszt par la pianiste Muza Rubackyte, le 26 août à 14 h 30 (Première Année : Suisse) et à 17 h 30 (Deuxième et Troisième Années : Italie), à la Chapelle des Carmélites de Toulouse, dans le cadre du festival Musique en Dialogue aux Carmélites.

Les festivals du jour

Festival national des Humoristes

Jusqu'au 1er septembre

Musique en Dialogue aux Carmélites

Jusqu'au 23 septembre

Rencontres musicales de Vézelay

Jusqu'au 26 août

Un piano sous les arbres

Jusqu'au 26 août

Festival des Lumières

Jusqu'au 25 août

Festival de musique de chambre BWD12

Jusqu'au 26 août

Au téléphone

Benjamin Chénier, chef du Galilei Consort

Programmation musicale

Dudley Moore

Parodie de Sonate de Beethoven

Dudley Moore, piano

Franz Liszt

Dante Symphonie : II. Le Purgatoire (extrait) / III. Magnificat

Choeur et Orchestre Philharmonique Néerlandais, dir. Hartmut Haenchen

Capriccio

Giovanni Antonio Rigatti

Sanctus à 8 / Sonata per l'elevatio / Agnus Dei à 6

Galilei Consort, dir. Benjamin Chénier

Alpha

Kurt Weill

Mack the Knife

Lotte Lenya, vocal / Louis Armstrong, vocal et trompette / The All Stars

Future Noise

Johann Christoph Vogel

La Toison d'or : Ouverture

Le Concert spirituel, dir. Hervé Niquet

Glossa

Jean Françaix

Divertimento pour cor et piano I. Introduzione II. Aria di cantabile III. Canzonetta

André Cazalet, cor / Yves Henry, piano

Disques Pierre Vérany