L'Agenda de l'été du jeudi 17 août 2017

En direct des festivals

Rendez-vous avec la pianiste Racha Arodaky, directrice artistique du festival de piano à la cour Solliès-Pont (Var)du 11 au 16 août 2017.

Le jeu de l'été

A gagner aujourd'hui : CD Isabelle Faust et Il Giardino Armonico, W.A Mozart, Violin Concertos (Harmonia Mundi 2016)

Il vous suffit de cliquer sur l'onglet Contactez-nous situé en haut de la page

Programmation musicale

♫ W.A MOZART

Concerto n°5 en La Maj K 219 : Rondeau

Isabelle Faust, violon

Il Giardino Armonico, dir. Giovanni Antonini

(Harmonia Mundi 902230.31)

♫ Ludwig VAN BEETHOVEN

Sonate pour violon et piano n°9 en La Maj op 47

Adagio sostenuto - Presto

Isabelle Faust, violon

Alexander Melnikov, piano

(harmonia Mundi HMC 901944)

♫ C.P.E BACH

Sinfonia en Si bémol Maj Wq 182 n°2 H 658 : Presto

English Consort, dir.Trevor Pinnock

(Penta Tone Classics PTC5186210)

♫ Mathias DUPLESSY

Cavalcade

Jérémy Jouve, guitar

(Absilone ABS 15001)

♫ Samuel STROUK

The Garden of love

Samuel Strouk, guitare

Hélène Walter , chant

François Salque, violoncelle

(Enreg. non commercialisé)

♫ G.F HAENDEL

Suite n°5 en mi min HWV 438

Allemande- Sarabande-Gigue

Racha Arodaky, piano

(Air Note AIR001-2009)

♫ Frédéric CHOPIN

Mazurka n°17 en si bémol min op 24 n°4

Jean-Marc Luisada, piano

(Capriccio 7044)

♫ Antonio CALDARA

Da quel strale che stilla veleno (acte II) Air de l'amour céleste

Schola cantorum basiliensis, dir. René Jacobs

Chiara Bianchini, violon solo

Andreas Scholl, haute-contre

(Harmonia Mundi HMC 905221/22)

♫ J.S BACH

Cantate BWV 170

Vergnügte Ruh' beliebte Seelenlust : Vergnügte Ruh beliebte Seelenlust

Le Banquet céleste, dir. / haute-contre, Damien Guillon

(Zig Zag Territoires ZZT305)

♫ Mieczyslav WEINBERG

Symphonie de chambre n°3 op 151 : Allegro molto

Kremerata Baltica, dir. / violon, Gidon Kremer

(ECM 2538)

♫ W.A MOZART

Concerto n°5 en La Maj K 219 pour violon et orchestre : Allegro aperto

Kremerata baltica, dir. / violon, Gidon Kremer

(Nonesuch 7559-79886-3/)

♫ Astor PIAZZOLLA

Tango ballet : La calle

Gidon Kremer, violon

Kremerata baltica, dir. Rolf Gupta

(Warner Classics 0190295831899)