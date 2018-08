La métaphysique des tubes

GAGNEZ DES PLACES DE CONCERT !

Nous vous proposons aujourd'hui de gagner des places le concert de votre choix au festival de Quatuor du Luberon

Lundi 20 août à 21h. Eglise de Bonnieux

Le Quatuor Zemlinsky dans un programme Zemlinsky, Martinů, Schubert

Samedi 25 août à 18h30. Abbaye de Silvacane

Le Quatuor Bela et la harpiste Valeria Kafelnikov dans un programme

Debussy, Caplet, A.Edler Copes, Britten

AU TELEPHONE

Jean Sicurani, directeur artistique des Rencontres artistique de Calenzana (Corse)

PROGRAMMATION MUSICALE

Andre Caplet

BOF du film Je te mangerais

Conte Fantastique: Masque De La Mort Rouge

Ursula Holliger, harpe ; Peter Lukas Graf, flûte

NAIVE RECORDS

Camille Saint Saens

Sonate en Mi bémol Maj op 167 : Allegretto

Pierre Genisson, clarinette ; David Bismuth, piano

APARTE

Olivier Greif

Sonate n°1 op 15 pour violon et piano : Intermezzo

Stephanie Moraly, violon ; Romain David, piano

TRITON

Traditionnel Bulgarie

Les mystères des voix Bulgares

Pilentzepee - Ghiore dos - Tche da ti kupimbelaseitsa - pour chœur de femmes a cappella

Chœur Rtb De Sofia

PHILIPS (PHPS)

Fazil Say

Bodrum pour violoncelle et piano

Fazil Say, piano ; Nicolas Altstaedt, violoncelle

WARNER CLASSICS

Hugo Wolf

Sérénade italienne en Sol Maj

Saito Kinen Orchestre

Seiji Ozawa, direction

PHILIPS

Joseph Haydn

Concerto en Mi bémol Maj HOB VIIe : I : Allegro

Romain Leleu, trompette

Orchestre de Chambre Balte de Saint Petersbourg

Emmanuel Leducq-Barome, direction

APARTE

George Gershwin

Rhapsody in blue :Ouverture - Pour piano et orchestra

Wayne Marshall, piano

Orchestre Symphonique de la Ville de Birmingham

Simon Rattle, direction

EMI

George Gershwin

Rhapsody in blue

Johnny Desmond, voix

Glenn Miller Orchestra

Jerry Gray, direction

MAGIC

Jacques Offenbach

La Grande Duchesse de Gérolstein En attendant que l'heure sonne (Acte I) Choeur

Orchestre du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

SONY

Body and soul (I feel so good)

Joe Zawinul