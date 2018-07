L'Agenda de l'été du jeudi 12 juillet 2018 par Christophe Dilys

12h15 : L'invité.

Joël Suhubiette, directeur artistique du Festival de Musique des Lumières qui se déroulera sans le cadre exceptionnel de l’Abbaye-école de Sorèze, du 13 au 21 juillet.

Gagner des places de concert !

A gagner aujourd’hui, des places pour le concert de l’ensemble La Main Harmonique, vendredi 13 juillet dans le cadre du festival « Musique des Lumières ». Pour tenter votre chance, il suffit de répondre aux différentes énigmes proposées par Christophe Dilys tout au long de notre Tour de France des Festivals. Envoyer votre réponse sur l'adresse agendadelete@radiofrance.com ou sur l'onglet "contact" de l'émission.

12h30 : Les dépêches notes par Sofia Anastasio.

12h53 : "Variations Enigma", la chronique de Claude Abromont.

Ecouter la chronique "Variations Enigma" de Claude Abromont.

Programmation musicale

André Messager

Madame Chrysanthème (Le jour sous le soleil béni, acte III, air de Chrysanthème)

Mady Mesplé, soprano

Orchestre Philharmonique de Monte Carlo

Direction : Pierre Dervaux

Francis Poulenc

Concerto en ré mineur FP.61 (final)

Gabriel Tacchino et Bernard Ringeissen, pianos

Orchestre Philharmonique de Monte Carlo

Direction : George Pretre

Erich Wolfgang Korngold

Tanzlied des Pierrot

Ophélie Gaillard, violoncelle

Orchestre Philharmonique de Monte Carlo

Direction : James Judd

Claude Debussy

Quatuor à cordes en sol min op.10 (Assez vif et bien rythmé)

Quatuor Debussy

Giovanni Bassano

Susanne un jour

Adrien Mabire, cornet à bouquin

Marc Wolff, archiluth

Karolina Herzig, orgue

Camille Saint-Saëns

Samson et Dalila (Bacchanale, acte III)

Orchestre Philharmonique de New York

Direction : Leonard Bernstein

Jean-Séabstien Bach / Serge Rachmaninov

Partita n°3 en mi Majeur BWV.1006 transcription pour piano (Preludio)

Elena Rozanova, piano

Joseph Rheinberger

Messe en la mineur op.197 (sanctus)

Chœur de Sarrebrück

Rainer Oster, orgue

Festivals de l'été : appel à témoin sur France Musique

Annie D.

"Mon 1er festival : Aix en Provence, 1957. C'était la 1ère fois que l'O.R.T.F. faisait une retransmission télévisée. En tant que script mon rôle était de noter les mises en scènes, d'abord Carmen avec Jean Madeira, mise en scène de Jean-Pierre Grenier en extérieur dirigée par Pierre Dervaux. Je me souviens du côté magique des contrebandiers sur la montagne. Puis Cosi fan tutte dirrigé par Hans Rosbaud. Là j'ai découvert la magie du Festival d'Aix et j'y ai travaillé tous les ans jusqu'en 1966".

Vous fréquentez les festivals d'été ?

France Musique vous attend pour en parler sur votre antenne ! Tout au long du mois de juillet, nous partagerons nos bons plans et nos "places to be" de l’été ! Racontez-nous par mail et partagez - avec les autres auditeurs de France Musique - vos premiers festivals, vos souvenirs émus, vos anecdotes loufoques et vos bons plans avec Christophe Dilys dans son "Agenda de l’été" entre 12h et 13h, du lundi au vendredi (juillet 2018).

Envoyez votre (court !) texte par mail àagendadelete@radiofrance.com ou sur les réseaux sociaux (Facebook/Twitter).