L'Agenda de l'été du jeudi 09 août 2018 par Sofia Anastasio

Gagnez des places de concert !

Nous vous proposons aujourd'hui de gagner des places pour un concert Bach / Telemann de l'Ensemble Amarillis, le vendredi 10 août, aux Musicales de Blanchardeau. Merci d'envoyer votre réponse sur l'adresse agendadelete@radiofrance.com ou sur l'onglet "contact" de l'émission.



Les festivals du jour

Les Musicales de Blanchardeau

Jusqu'au 14 août

Festival de Saint-Céré

Jusqu'au 18 août

Festival de Saint-Robert

Jusqu'au 15 août

Les Jeudis musicaux

Jusqu'au 20 septembre

Au téléphone

Benjamin Moreau, metteur en scène duDevin du villagede Jean-Jacques Rousseau au Festival de Saint-Céré

Programmation musicale

Georg Philipp Telemann

Concerto pour deux flûtes traversières, hautbois et violon en si majeur TWV 54 B1 : IV. Allegro

Ensemble Amarillis

Evidence

Bernard Herrmann

Echoes

Quatuor Fine Arts

Naxos

Jean-Jacques Rousseau

Le Devin du village : L'amour croit qu'il s'inquiète

Michel Roux, baryton / Orchestre de Chambre Louis de Froment, dir. Louis de Froment

EMI

Gustav Mahler

Mouvement de quatuor pour piano et cordes en la mineur

Quatuor Fauré

Sony Classical

Jacques Offenbach

Contes d’Hoffmann, Acte I : Va pour Kleinzack

Roberto Alagna, ténor / Christophe Lacassagne, baryton basse

Chœur et Orchestre de l’Opéra de Lyon, dir. Kent Nagano

Erato

Ernest Chausson

Concert en ré majeur op. 21 (arrangement pour violon, piano et orchestre à cordes) : II. Sicilienne

Nicolas Dautricourt, violon / Laurent Wagschal, piano / Orchestre d’Auvergne, dir. Arie Van Beek

Calliope

Agathe Backer-Grondahl / arrangement Ketil Vea

Mot kveld (Chanson du soir) op. 42 n° 7

Hilde Sponberg Hansen, violoncelle / Gjovik Sinfonietta Orchestre, dir. Atle Sponberg

Pro Musica

Dimitri Chostakovitch

Symphonie de chambre op. 110a : III. Allegretto

Orchestre de chambre Nouvelle Europe, dir. Nicolas Krauze

Laborie

Franz Schubert

Sonate en si bémol majeur D. 960 : III. Scherzo

Adam Laloum, piano

Mirare

The Beatles

Within you without you

The Beatles

Capitol