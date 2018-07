L'Agenda de l'été du jeudi 05 juillet 2018 par Christophe Dilys

GÉNÉRIQUE

♫ ♪ Robert Farnon

Portrait of a flirt - pour orchestre

Studio 2 Concert Orchestra

Kilbey Reginald

[EMI Classics 0954802]

♫ ♪ Béla Bartók

6 danses populaires roumaines Sz 56 BB 68 :

- Danse du bâton

- Danse du foulard

- Danse du pilon

- Danse lente

- Polkas I et II

Marielle Nordmann, harpe

Nemanja Radulovic, violon

[Transart TR174]

Festival sélection #1

Nuit Flamencas d'Aubagne, du 05 au 07 juillet 2018, 4° édition

♫ ♪ Claude Debussy

- 3 images L 122 : Ibéria : Par les rues et par les chemins

- España

Orchestre de la Suisse Romande

[Erato 0190295953539/9]

Festival sélection #2

Saveur Jazz Festival à Segré en Anjou bleu (49), du 05 au 09 juillet 2018, 9° édition

L'INVITÉ

Juan Carmona, directeur du festival Les Nuit Flamencas d'Aubagne

, © Molina Visuals

Le choix musical de Juan Carmona

♫ ♪ Juan Carmona

Extrait de la Sinfonia flamenca : Chisera (buleria) n°10

Juan Carmona, guitare solo

Luis Amador, percussions

Orchestre Symphonique Bulgare

Dominique Debart, direction

[Chant du Monde 2741411]

, © Juan Carmona

♫ ♪ Samuel Barber

Ballade opus 46 - pour piano

Paul Barnes, piano

[Orange Mountain music OMM0036]

Agenda #1

Les Flâneries Musicales de Reims - Auditorium du Conservatoire de Reims, concert de Dimitri Malignan au piano, à 19h30 ce jour jeudi 05 juillet. Programme : Bach, Debussy, Barber et Schumann

12h30 : LES DÉPÊCHES NOTES

par Sofia Anastasio

Festival sélection # 3

Festival les Méridiennes, du 05 au 14 juillet 2018, 10° édition

♫ ♪ Adam de la Halle

Je muir, je muir - rondeau pour ensemble vocal a cappella à 3 voix

Diabolus In Musica

Antoine Guerber, direction

[Touchstone records TST 99112]

Agenda #2

Week-end au Festival les Méridiennes avec l'ensemble Diabolus In Musica le samedi 07 juillet à 12h30 et Opus 333, le dimanche 08 juillet à 12h30.

♫ ♪ Modeste Moussorgski, musique

Vianney Desplantes, arrangements

Scherzo en Si bémol Majeur - arrangement pour quatuor de saxhorns

Opus 333 : Corentin Morvan - Patrick Wibart - Jean Daufresne Et Vianney Desplantes Klarthe K024

♫ ♪ Antonín Dvořák, musique

Jean Daufresne, arrangements

Suite en La Majeur opus 98 B 184 : Andante - arrangement pour quatuor de saxhorns

Opus 333 : Corentin Morvan - Patrick Wibart - Jean Daufresne Et Vianney Desplantes

[Klarthe K024]

Festival sélection #4

Festival de la Vézère,du 5 juillet au 23 août, 38° édition

Agenda #3

Lucienne Renaudin Vary, trompette et l'Orchestre d'Auvergne Roberto Forés Veses, direction

Progamme : Concerti pour trompette : Hummel, Vivaldi Bach, Dohnányi

Gaetano Donizetti

Don Pasquale : Poveroernesto - pour ténor trompette et orchestre (Acte II)

Rolando Villazón, ténor

Lucienne Renaudin Vary, trompette

Orchestre National de Lille

Roberto Rizzi Brignoli, direction

[Warner classics 0190295888329]

Festival sélection #5

Saveurs Jazz Festival, du 05 au 09 juillet, 9° édition

Kyle Eastwood

Soulful times

Kyle Eastwood, contrebasse

Quentin Collins, trompette

Brandon Allen, saxophone ténor

Andrew Mc Cormack, piano

Ernesto Simpson, batterie

[Jazz Village JV9570146]

Agenda #4 Kyle Eastwood quintet, à la scène du parc, à partir de 20h, jeudi 05 juillet 2018

Festival sélection #6 Les Chorégies d'Orange, du 25 mai au 04 Août 2018, 47° édition

12h53 : "Enigma Variation", la chronique de Claude Abromont

A vous de trouver les autres musiques de la chronique de Claude Abromont afin de gagner à notre grand jeu de l'été !

Festivals de l'été : appel à témoin sur France Musique

Vous fréquentez les festivals d'été ?

France Musique vous attend pour en parler sur votre antenne !

Tout au long du mois de juillet, nous partagerons nos bons plans et nos "places to be" de l’été !

Racontez-nous par mail et partagez - avec les autres auditeurs de France Musique - vos premiers festivals, vos souvenirs émus, vos anecdotes loufoques et vos bons plans avec Christophe Dilys dans son "Agenda de l’été" entre 12h et 13h, du lundi au vendredi (juillet 2018).

Envoyez votre (court !) texte par mail àagendadelete@radiofrance.com ou sur les réseaux sociaux (Facebook/Twitter).