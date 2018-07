L'Agenda de l'été (1ère partie) du mardi 17 juillet 2018 par Christophe Dilys

Programmation musicale

Anton Dvorak

Quintette pour piano et quatuor à cordes n°2 en la Majeur op.81 (scherzo)

Evgeny Kissin, piano

Vadim Repin, violon

Laurent Korcia, violon

Yuri Bashmet, alto

Alexander Kniazev, violoncelle

Jaakko Manty Jarvi

Mikrokosmos (Double double toil and trouble)

Ensemble Mikrokosmos

Direction : Loïc Pierre

Claude Debussy

Trio pour piano violon et violoncelle n°1 en sol Majeur (4 Finale)

Renaud Capuçon, violon

Edgar Moreau, violoncelle

Bertrand Chamayou, piano

Baptiste Trottignon

3 pièces pour 2 pianos (Passacaille, Elégie)

Duo Jatetok

Johannes Brahms

Sonate n°3 en ré min op 108 : Un poco presto e con sentimento

David Oistrakh, violon

Vladimir Yampolsky, piano

Walter Jurman, Bronislaw Kaper

A night at the opera (cosi, cosa)

Alan Jones, chant.



Festivals de l'été : appel à témoin sur France Musique

Eva L.

"Pour mon premier festival, j'ai eu la chance d'assister à un concert de Bertrand Chamayou avec l'orchestre des Champs-Elysées. Il avait lieu dans la magnifique Abbatiale de l'Abbaye aux Dames à Saintes. Je suis émue de parler une nouvelle fois de ce concert car il fut pour moi une révélation. Au-delà de ce magnifique concerto n°23 de Mozart, je me souviens particulièrement du bis offert par Bertrand Chamayou. Il s'agissait d'un mouvement lent d'une sonate de Haydn. J'étais pourtant placée dans le choeur, n'ayant pas pu obtenir de meilleures places. Je me souviendrais toujours de ce moment qui fut pour moi une révélation. Malgré le son qui n'était pas vraiment idéal là où j'étais placée, je fus parcourue par une émotion que je n'ai jamais ressentie avec quelqu'un d'autre que Bertrand Chamayou. Quelque chose de l'ordre de la pureté et de la simplicité m'a bouleversé. Je suis tombée dès lors dans une sorte d'admiration pour ce pianiste qui je pense ne me quittera jamais".

Vous fréquentez les festivals d'été ?

France Musique vous attend pour en parler sur votre antenne ! Tout au long du mois de juillet, nous partagerons nos bons plans et nos "places to be" de l’été ! Racontez-nous par mail et partagez - avec les autres auditeurs de France Musique - vos premiers festivals, vos souvenirs émus, vos anecdotes loufoques et vos bons plans avec Christophe Dilys dans son "Agenda de l’été" entre 12h et 13h, du lundi au vendredi (juillet 2018).

Envoyez votre (court !) texte par mail àagendadelete@radiofrance.com ou sur les réseaux sociaux (Facebook/Twitter).