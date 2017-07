L'actualité estivale de Paul Agnew

► En direct des festivals

Paul Agnew nous parle de l'Académie baroque européenne d'Ambronay qu'il dirige pour la 1ère fois cette année.

♫ Johannes Brahms

28 variations en la min sur un thème de Niccolo Paganini op 35 Livre I : Thème

Livre II : Variations n°1, 2, 3, 4, 5, 6

Evgeny Kissin, piano

♫ John Dowland

Come again sweet love doth now invite - pour ensemble vocal à 4 voix et luth

Ruby Hughes, soprano

Reinoud van Mechelen, ténor

Paul Agnew, ténor

Alain Buet, basse

Thomas Dunford, luth et direction

♫ Ignazio Albertini

Sonate no 3 en ré mineur

Repicco Duo : Kinga Ujszászi, violon / Jadran Duncumb, luth, guitare