L'actualité estivale de Marc Mauillon

► En direct des festivals

Marc Mauillon nous parle des concerts qu'il donnera cet été et plus particulièrement de ses concerts dans le cadre du Festival Musique et Mémoire.

► D'un festival à l'autre

Les Rencontres musicales de Noyers-sur-Serein

Festival musique et mémoire

La programmation musicale

♫ Alexander Scriabin

Préludes opus 11 nos 11, 13, 14, 17, 20, 21

Ludmila Berlinskaia, piano

♫ Giulio Caccini

Le Nuove Musiche

Perfidissimo volto : Non ha 'l ciel cotanti lumi

Marc Mauillon baryton

Angélique Mauillon harpe double

♫ Jean-Philippe Rameau

1ère Pièces de clavecin en Concerts avec un violon et une viole (I. La Coulicam)

Cinquième Pièces de clavecin en concerts avec un violon et une viole (I. Fugue La Forqueray)

Ensemble Les Timbres :

Yoko Kawakubo, violon

Myriam Rignol, viole de gambe

Julien Wolfs, clavecin