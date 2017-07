L’actualité estivale de Karine Deshayes

► Le jeu de l'été

Tous les jours de la semaine, nous vous proposons de gagner des places pour un concert, une représentation d'opéra ou encore des disques. Soyez à l'écoute !

► En direct des festivals

Karine Deshayes, mezzo-soprano, nous parle de son concert dans le cadre du festival Saoû chante Mozart et de son actualité estivale.

à réécouter émission Horizons chimériques Karine Deshayes en lumière

► D'un festival à l'autre

Festival International d'Art Lyrique d'Aix en Provence

Festival de Musique d'Eygalières

Festival International de Colmar

Estivales de musique en Médoc

Les Rencontres Musicales d'Evian

Le festival de musique de Toulon et sa région

La programmation musicale

♫ Pierre Henry et Michel Colombier

Messe pour le temps présent

♫ Sonia Wieder-Atherton

New York Quatuor (musique du film "Un divan à New York" de Chantal Akerman)

Sonia Wieder-Atherton, violoncelles 1 et 2

Laurent Cabasso, piano

François Laizeau, batterie

♫ Dmitri Chostakovitch

Concerto n°1 en Mi bémol Maj op 107 pour violoncelle et orchestre : Allegretto

Sonia Wieder-Atherton, violoncelles

Sinfonia Varsovia

Direction : Janos Fürst

♫ Robert Schumann

Quintette en mi bémol Majeur, op. 44 (I. Allegro brillante)

Sviatoslav Richter, piano

Quatuor Borodine

♫ Robert Schumann

Carnaval, op. 9 (Chiarina, Chopin, Estrella, Reconnaissance)

Philippe Bianconi, piano

♫ Giacomo Rossini

Canzonetta spagnuola

Les Forces majeures

Direction : Raphaël Merlin

♫ Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto n°12 en la majeur K.141 (allegro et allegretto)

François Chaplin, piano

Quatuor Debussy

♫ Hector Berlioz

La Damnation de Faust op.24 (1ère partie, scène 3 : marche hongroise)

Orchestre des Concerts Lamoureux

Direction : Igor Markevitch

♫ Hector Berlioz

La Damnation de Faust op.24 (2ème partie, scènes n°6 et n°7)

Michel Roux, basse

Richard Verreau, ténor

Choeur Elisabeth Brasseur

Choeur d'enfants de la RTF

Orchestre des Concerts Lamoureux

Direction : Igor Markevitch

♫ Sergueï Rachmaninov

Préludes op.23 (n°4 et n°5)

Lukas Geniusas, piano

♫ Anton Dvorak

Quintette pour piano et cordes en la Majeur op.5 (allegro)

Menahelm Pressler, piano

Quatuor Emerson

♫ Leonard Bernstein

Candide

Orchestre Philharmonique de new York

Direction : Leonard Bernstein

♫ Georges Gershwin

Porgy and Bess : summertime

Ella Fitzgerald et Louis Armstrong

Orchestre dirigé par Russell Garcia