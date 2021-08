Julien Chauvin, direction de l'ensemble Le Concert de la loge, pour le Festival de Quatuors du Lubéron. Les autres festivals d'été : Manouch' Muzik Festival, Musique en Bazadais, Trinité-sur-Mer, la Dive Musique, Festival labyrinthe musical en Rouergue et le Gstaad Menuhin Festival en Suisse.

Au programme aujourd’hui Jeudi 12 août 2021 !

Festival et jeu concours

Places à gagner *

Des places sont à gagner pour le concert du Dan Gharibian trio, le Samedi 14 août à 21h30 pour le Manouch' Muzik Festival 2021, du 12 au 15 août 2021 à la Halle couverte du Swing Village Festival de Mazères (6° édition).

La question : qui a dit “Les amis se comptent sur les doigts de la main du baron Empain, voire de Django Reinhardt pour les plus misanthropes.

1. Raymond Devos

2. Pierre Dac

3. Pierre Desproges

Festival : Musique en Bazadais

Musique en Bazadais : ce soir jeudi 12 août 2021 à 21h à la Halle de l’hôtel de Ville de Bazas

Gilles Apap au violon et Dana Ciocarlie au piano

Programme : musique en miroirs des classiques aux pionniers : les couleurs de l’invention

Œuvres classiques : Jean-Sébastien Bach, Jean-Philippe Rameau, Fritz Kreisler, Maurice Ravel, Bèla Bartok, Irish mélodies…

12h15 : L’invité > Julien Chauvin

Julien Chauvin est violoniste, mais dirige aussi Le Concert de la loge.

Il sera en concert au Festival de Quatuors du Lubéron avec son Quatuor Cambini-Paris, le samedi 14 août 2021 à 20h30 l'Écomusée de l'Ocre à Roussillon.

Du 14 au 29 août 2021 le Festival de Quatuor du Luberon fait défiler tous les quatuors du moment : Zemlinsky, Prazak, Hermès, ou encore Zaïde...

12h30 : La Vie du public > Mariel

Elle nous parle du festival Les Milles Musicaux à la Trinité-sur-mer qui a débuté le 07 juillet 2021 et s'achèvera le 25 août 2021.

Être bénévole dans un festival, c’est aller chercher les artistes à la gare, quelquefois les héberger, représenter la ville, être le visage du festival auprès des artistes, et surtout rencontrer des grands artistes hors de scène. Tout le monde est gagnant dans l’histoire. Mariel nous parle de son rôle de bénévole.

Festival :La Dive Musique

Pierre Hantaï sera ce soir mercredi 12 août 2021 en récital Bach à l’Abbaye de Seuilly à 20h.

Seuilly c’est en Indre et Loire, c’est le village natal de Rabelais, c’est aussi là où se déroule à partir d’aujourd’hui le festival de musique ancienne La Dive Musique, jusqu’au 22 août 2021, mené par l’excellent Stéphane Béchy, avec de la musique de chambre et de la musique orchestrale de Bach, Schütz, Buxtehude, Stötzel, Vivaldi, ou encore Haendel.

Festival : Festival labyrinthe musical en Rouergue

Direction l’Aveyron à Villefranche de Rouergue !

Le Festival Labyrinthe musical en Rouergue a débuté lundi 9 août 2021 et se termine samedi 14.

Il y a tout pour plaire : stage de danse baroque, stage de chant choral, concert du Turba Consort avec de la musique médiévale et renaissance, l’ensemble Il Caravaggio de Camille Delaforge, et du jazz, avec le Naïssam Jala Trio, flûtiste franco-syrienne, et vraiment artiste fabuleuse, qui sera ce soir mercredi 12 août 2021 à 21h au Théâtre Municipal de Villefranche-de-Rouergue.

Concert : Ensemble les Voraces

Un dernier concert : c’est à Decize, ville celte située dans la Nièvre, à 18h ce mercredi 12 août 2021, sous la halle du port de la Jonction à Decize.

Un petit orchestre de chambre de 9 musiciens issus du Conservatoire National Supérieur de Lyon qui ont décidé de fonder l’ensemble les Voraces. Ils donneront un programme _S_onge d’une nuit d’été de Mendelssohn, et Ma Mère Loye de Maurice Ravel.

12h40 : Suivez le guide > Paul-Emmanuel Thomas, Directeur artistique

Festival de Musique de Menton, qui a débuté le 31 juillet et jusqu'au 13 août 2021. C'est la 72° édition cette année et Paul-Emmanuel Thomas qui vit au cœur de Menton, nous en dévoile tous les coins les plus sympathiques.

Loin du bling-bling de la Côte d’Azur, la ville de Menton -a récemment été élue « plus beau trésor caché » d’Europe » par l'European best destinations. Dans la journée, vous irez vous baigner à la Cabane Plage en dégustant un Negroni, ou manger une glace gianduja à la Gelateria Sofia. Vous pourrez, au détour d’une promenade dans la vieille ville à l’architecture génoise dominant le port, visiter la fabrique de confitures Herbin et choisir parmi de nombreuses compositions à base de citron de menton - labellisé AOP - de subtils mariages gourmands. Cette ambiance raffinée et authentique a également séduit Jean Cocteau qui a réalisé les fresques et le mobilier de la Salle des Mariages ainsi qu’un Musée abritant une magnifique collection graphique de cet auteur protéiforme. Avant le concert de demain soir, vous dinerez au Petit Port une cuisine créative aux saveurs méditerranéennes. Au couchant, en longeant la plage vous monterez les rampes Saint Michel éclairées par de magnifiques flambeaux vénitiens, pour arriver sur une véritable carte postale : le Parvis Saint Michel, véritable décor de théâtre en plein air qui abrite depuis plus de 70 ans le Festival de Menton. Là, chaque été, sous la voute étoilée, et au-dessus de la mer, un public exigeant et international se retrouve en toute simplicité avec un seul mot d’ordre : la beauté.

12h50 : Embarquement immédiat

Pour le Gstaad Menuhin Festival en Suisse

