Jean-Philippe Collard, pianiste et directeur artistique des Flâneries musicales de Reims

► Le jeu de l'été

Tous les jours de la semaine, nous vous proposons de gagner des places pour un concert, une représentation d'opéra ou encore des disques. Soyez à l'écoute !

► En direct des festivals

Jean-Philippe Collard, pianiste et pianiste et directeur artistique des Flâneries musicales de Reims nous parle de la programmation de cette 28ème édition et de son actualité estivale.

► D'un festival à l'autre

La programmation musicale de la Fondation Louis Vuitton

Le Festival d'Aix en Provence

Le Festival de l'Abbaye de Saint Riquier

Théâtre Impérial de Compiègne

Festival Chopin à Paris

La programmation musicale

♫ Ludwig van Beethoven

Concerto n°4 en Sol Maj op 58 pour piano et orchestre (Rondo vivace)

Artur Pizarro, piano

Orchestre de chambre d'Écosse

Direction : Charles Mackerras

♫ Antonin Dvorak

Sérénade pour cordes en mi Majeur, op. 22 (Menuetto. Allegro con moto - trio)

Orchestre philharmonique de Berlin

Direction : Herbert von Karajan

♫ Igor Stravinski

La carrière du libertin - Ruin Disaster Shame (Acte III Sc 1) Anne Sellem et choeur

Ian Bostridge : Tom Rakewell

Deborah York : Anne Trulove

Bryn terfel : Nick Shadow

Anne sofie von otter : Baba the Turk

Anne Howells : Mother Goose

Martin Robson : Trulove

Peter Bronder : Sellem

Julian Clarkson : Keeper of the Madhouse

Choeur Monteverdi

Orchestre symphonique de Londres

Direction : John Eliot Gardiner

♫ Igor Stravinski

Suite pour petit orchestre nos 1 et 2

Ensemble intercontemporain

Direction : Pierre Boulez

♫ Robert Schumann

Kreisleriana, op. 16 (Sehr aufgeregt)

Jean-Philippe Collard, piano

♫ George Enesco

Octuor en ut Maj., op. 7 (Très fougueux)

Christian Tetzlaff, Antje Weithaas, Isabelle Faust, Isabelle Faust : violons

Antoine Tamestit, Rachel Roberts : altos

Gustav Rivinius, Quirine Viersen : violoncelles

♫ Antonio Vivaldi

Gloria en ré Majeur RV 589 (Gloria in excelsis Deo - Et in terra pax hominibus)

Le Concert spirituel

Direction : Hervé Niquet

♫ Luigi Cherubini

Requiem en ut min à la mémoire de Louis XVI (Offertoire)

Le Concert spirituel

Direction : Hervé Niquet

Felix Mendelssohn

“Les hébrides”, ouverture en si min op. 26

Orchestre du Gewandhaus de Leipzig

Direction : Kurt Masur

♫ Frédéric Chopin

Barcarolle en fa dièse Majeur, op. 60

Benjamin Grosvenor, piano