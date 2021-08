Invité : Jean-Paul Combet, Président de l'Académie Bach en Normandie. Et aussi, le meilleur des festivals d'été 2021 : Rencontres musicales de Vézelay, Festival José David, Musicales de Normandie, Quatuor à cordes du Lubéron et aussi un concerts des Flots Baroques !

Au programme aujourd’hui Lundi 16 août 2021 !

Festival et jeu concours

Places à gagner *

Rencontres musicales de Vézelay

Question:puisque les Métaboles chanteront notamment des extraits de Ma Mère L’Oye de Maurice Ravel : combien de kilomètres pouvons-nous faire en une seule enjambée avec les Bottes de Sept Lieues ?

Si vous habitez dans l’Yonne, du côté de Vézelay : nous avons des places à vous faire gagner aux 21e Rencontres Musicales de Vézelay. Le concert est le 20 août 2021, vendredi à 20h à la Basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay. L’ensemble Les Métaboles dirigé par Léo Warynski va donner un programme de transcription pour chœur d’œuvres de Maurice Ravel.

Concert : lesFlots Baroques

Dans les Pyrénées Orientales, une petite compagnie de spectacle, les Flots Baroques, va donner 3 concerts : ce soir lundi 16 août, à 18h au Château de Cuchous, mercredi 18 août à 21h à l’église Saint Michel de Saint Hippolyte, et jeudi 19 août 2021 20h30 à Canet-en-Roussillon à l’église Saint Jacques.

Festival :José David

Xavier Phillips sera en concert le jeudi 19 août à 20H30 à la Chapelle du Collège Notre Dame de Bourgenay et dans le cardre de la 8e édition du festival José David, du nom de ce compositeur né aux Sables d’Olonne en 1913. 4 concerts d’opéra et de musique de chambre de ce soir lundi 16 août à vendredi 20 août 2021.

12h15 : L’invité > Jean-Paul Combet, Président de l'Académie Bach en Normandie

Festival :Bach en Normandie

12h30 : La Vie du public > Chantal

Chantal, qui a été particulièrement sensible à un concert cette année 2021, celui de la contralto Lucile Richardot avec Jean-Luc Hô au clavier, à Varengeville le 8 août dernier pour le festival Les Musicales de Normandie.

Festival :Festival Berlioz

Festival Berlioz à la Côte Saint André s’occupe de faire vivre l’héritage musical de Berlioz. Il commence demain mardi 17 août 2021 et se terminera à la fin du mois d'août 2021. Demain mardi 17 aôut, c’est le concert d’ouverture, à 21h, par l’orchestre symphonique universitaire de grenoble dirigé par Patrick Souillot lors de la Grande Fête de l’eau à Roybon. Au programme, du Daniel-François-Esprit Auber, du Tchaïkovski, du Smetana et du Anatoli Liadov.

Festival :Festival des Nouveaux Talents et Invités

Direction la Basse Normandie, enfin, entre Cabourg et Deauville : Villers-sur-Mer. Aujourd’hui lundi 16 août commence le 31e Festival des Nouveaux Talents et Invités, festival de musique de chambre avec l’accent mis sur l’excellence musicale mais aussi sur le contact avec le public : les musiciens présentent eux mêmes les concerts, il y a des ateliers musicaux pour les enfants et des cours de piano dans la salle panoramique de casino de Villers sur Mer. Edgar Moreau, le Trio Atanassov, les Solistes de l’orchestre de Normandie, etc. Jeudi 19 août 2021, ce sera le duo violoncelle-accordéon, François Salque et Vincent Peirani.

Festival :Quatuor à cordes du Lubéron

Le Luberon, ce sont des paysages inoubliables, le chant des cigales, le vent dans les arbres… Une matinée à Gordes : vous passez le temps à sillonner les rues et à écouter chanter les pierres. Faites une pause à la Cave de La Bastidonne à Cabrières d’Avignon avant de vous rendre à Bonnieux en passant par le Pont Julien, vestige du passage des Romains. C’est aussi l’occasion de se perdre dans les villages perchés comme ceux des Taillades ou de Goult, de faire un tour à Roussillon pour sillonner le Sentier des Ocres et découvrir ce lieu surprenant des anciennes Usines Mathieu transformées en Ecomusée de l'Ocre où l’histoire des couleurs vous est contée. Mais il y a aussi le Pays d’Aix qui vous accueille avec sa Sainte Victoire qui veille et surplombe les environs : les Châteaux Paradis au Puy Sainte Réparade ou celui de Calavon à Lambesc vous interpellent avec leurs vins typiques de Provence. Vous décidez de séjourner à La Roque d’Anthéron, au Mas de Jossyl où cela fleure bon le thym et le pistou. On vous suggère alors de vous rendre à l’Abbaye de Silvacane (silva cana en latin, « forêt de roseaux »), un havre de paix qui irradie la spiritualité des moines cisterciens... Laissez-vous tenter, le Festival de Quatuors vous suit sur cette route enchantée !

12h50 : Embarquement immédiat

le Festival International En el Camino de Santiago, qui a lieu en ce moment jusqu’au 29 août.

