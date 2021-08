Invité : Hélène Escriva, marraine du Festival Limoux Brass. Les autres festival de musique classique, jazz et musiques du monde de l'été 2021 : BWD12, Embarque, Sablé sur Sarthe, Rosa Bonheur...

Au programme aujourd’hui Jeudi 26 août 2021 !

Quand on joue du jazz dans un autre pays, on l’appelle ‘américain’. Quand on le joue ailleurs, il sonne faux : le jazz est le résultat de l’énergie accumulée en Amérique.

George Gershwin

Festival et jeu concours

Places à gagner *

Des places sont à gagner pour le festival de musique de chambreBWD12 du 27 au 29 août 2021 à Saint-Victor-sur-Loire

Question :

Dans Samson et Dalila : comment Dalila trahit-elle Samson ?

1. elle lui coupe la tête et la présente sur un plateau au roi Hérode

2. elle lui coupe les cheveux

3. elle le poignarde dans son bain.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

* Rendez-vous dans le signet "contactez-nous" en haut de cette page pour participer à notre jeu en répondant à la question de Christophe Dilys à midi.

12h15 : L’invité > Hélène Escriva

Festival : Limoux Brass

Jusqu'au 28 août sur l’île de Sournies à Limoux dans l'Aude.

On peut apercevoir l'euphoniumiste Hélène Escriva sur les bancs des orchestres de Radio France, de l’Opéra de Paris, de Lille ou de Lyon, elle est aussi la fondatrice de plusieurs ensembles à géométrie variables, elle est aujourd’hui la marraine Limoux Brass Estival, durant lequel se méleront, Jazz, Classique, Swing, Humour, Musique du Monde…

Festival :Festival de Sablé

Jusqu'à dimanche 29 août à Sablé-sur-Sarthe.

3 jours de festival, grand’messe du baroque : au cours de laquelle on pourra entendre l'Arpeggiata, Il Caravaggio, les Talens Lyriques, Pierre Hantaï....

Concert :Bois Richeux

Dans le cadre du Festival OuVERTures, dimanche 29 août dans les jardins médiévaux de la ferme de Bois Richeux à Pierres en Eure et loir pour entendre des

Quintette de cuivres par l’ensemble Le Cercle de l’Harmonie.

Concert : Nocturne classique au Parc Floral de Vincennes

Dans le cadre des Festivals du Parc Floral

Concert ce vendredi 27 août à 20h30 sur la scène delta du Parc Floral : Gauthier Capuçon, Jérôme Ducros et Hughes Borsarello vont donner un programme de trio avec des tubes de Debussy, Ravel, Saint Saëns, Chausson et Massenet et Mendelssohn.

12h30 : La Vie du public > Hélène

Festival: Embarque

Troisième édition du festival Embarque, du 27 au 29 août à Juvisy-sur-Orge, dans l’Essonne.

Programmation passionnante, qui nous donne à entendre de la musique contemporaine et Ravel, Bach....

12h40 : Suivez le guide > Lou

Festival : Rosa Bonheur

Très chère France Musique,

Voilà bientôt deux mois que le Festival Rosa Bonheur bat son plein. Quelle joie de voir ce lieu envoûtant continuer de vivre au rythme de la création féminine ! Compositrices, musiciennes, chanteuses, metteuses en scène, comédiennes… J’imagine combien Rosa doit être fière là-haut que sa maison continue d’inspirer des générations de femmes créatrices puissantes.

Du fond de mon transat, je me délecte des répétitions du concert de ce soir, une tasse de thé à la main. Dans quelques heures, Juliette et l’orchestre de Tango Silbando - brillamment dirigé par Chloë Pfeiffer - s’empareront de la scène avec éclat. Déjà le public trépigne d’impatience. Je repère certains fidèles venus un peu plus tôt pour goûter aux délicieuses pâtisseries du salon de thé et profiter, eux aussi, des répétitions. Je me réjouis de découvrir quelques nouvelles têtes que la curiosité a poussé jusqu’ici. C’est toujours touchant de les voir flâner dans ces lieux, les yeux pleins d’étoiles…

Certains profitent de leur venue pour visiter le très émouvant atelier de Rosa Bonheur quand d’autres se laissent aller à la rêverie, déambulant dans le parc à la découverte de l’exposition d’Irène Jonas. Nous savourons chaque instants de ces journées idéales. Plus que quelques concerts avant de rêver à l’année prochaine.

À très bientôt chère France Musique, j’espère que toi aussi tu passes un bel été,

Lou

12h50 : Embarquement immédiat > Russie

Direction la Russie, à Moscou. La place rouge est dominée par la tour principale du mur du Kremlin sur son flanc est : la Tour Spasskaya. Demain, c’est le lancement du festival international de musique militaire de la tour Spasskaya, jusqu’au 5 septembre, avec des échanges culturels, des parades, des défilés, des masterclasses, des chevaux et … de la musique populaire.

à réécouter émission L'agenda de l'été Nicolas Dautricourt, violon pour le festival BWd12