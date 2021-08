François Lazarevitch, directeur artistique des Musiciens de Saint Julien - Rencontres musicales de Vézelay

François Lazarevitch, directeur artistique des Musiciens de Saint Julien pour Les Rencontres musicales de Vézelay. Autres festivals : Académie de musique sacrée de Lyon, Royaumont, Les Milles musicaux, Festival Hirondelle, Fêtes Musicales de Savoie, Ramatuelle, Roque d'Anthéron, Festival à Budapest.

Au programme aujourd’hui Mercredi 18 août 2021 !

Festival et jeu concours

Places à gagner *

Si vous êtes dans le Morbihan, le festival Les Milles Musicaux à la La Trinité-sur-mer - qui se terminera le 25 août 2021 - vous offre 4 place pour son dernier concert, avec Maxence Pilchen, pianiste concertiste. Ce sera mercredi 25 août 2021 à 21h à la Salle de la Vigie avec un programme Chopin.

Question: Qui a dit : “Ce Chopin est un ange, sa bonté, sa tendresse et sa patience m’inquiètent quelquefois ; il a fait à Majorque, étant malade à mourir, de la musique qui sentait le paradis à plein nez.”

1. Hélène Grimaud

2. Camille Pleyel

3. George Sand

Festival :Les Fêtes Musicales de Savoie

Direction la Savoie, à Courchevel. Ce soir mercredi 18 août 2021 à 21h, concert gratuit pour les Fêtes Musicales de Savoie, à l’auditorium Gilles de la Rocque au jardin Alpin avec une royauté du violon français, Patrice Fontanarosa, accompagné de Stéphanie Fontanarosa, sa fille, que l’on peut d’ailleurs apercevoir très souvent au clavier avec Nemanja Radulovic et l’ensemble Double Sens.

Festival :Festival de Ramatuelle

Dans le Var, demain soir, jeudi 19 août 2021 à 21h, Cheick Tidiane Seck et son ensemble vont rendre hommage à Randy Weston. Randy Weston c’était un pianiste New Yorkais, né dans les années 20, héritier de Duke Ellington et Thelonious Monk, qui a fait toute l’histoire du jazz au XXe siècle : il commence en 54 avec Cole Porter, et puis au fur et à mesure des années 60 il laisse progressivement des éléments africains s’infiltrer dans sa musique.

12h15 : L’invité > François Lazarevitch

François Lazarevitch est fondateur et directeur artistique des Musiciens de Saint Julien.

Il sera en concert samedi 21 août 2021 avec son ensemble et le contre-ténor Tim Mead, pour Les Rencontres musicales de Vézelay. Au programme : des chansons et danses de Purcell, à Vault-de-Lugny, église Saint-Germain à 16h.

12h30 : La Vie du public > Eva, soprano et ancienne élève

Festival :Académie de musique sacrée de Lyon

Eva, qui nous donne ses impressions, sur une académie d’été. Elle était fin août 2019 à l’académie de musique sacrée de Lyon pour étudier le Miserere de Louis-Nicolas Clérambault, musique française du XVIIIe siècle.

Festival :Hirondelle

Direction le Cantal, pour le festival Hirondelle, festival qui fait dialoguer musique classique, baroque, contemporaine et musique d’aujourd’hui jusqu’au dimanche 22 août 2021, avec l’idée de faire de chaque concert un petit bijou finement ciselé, intelligemment pensé en donnant du Beethoven et du Reich, du Mozart et du Fujikura, du Marin Marais et du Kurtag par l’ensemble Tarentule. Ce soir, mercredi 18 août 2021 à 18h c’est à la Chapelle du Grand Séminaire à Saint-Flour dans le Cantal que ça se passe. On y entendra du Steve Reich.

Une dernière étape à la Roque d’Anthéron avec le récital d’Adam Laloum à l’auditorium du Parc du Château de Florans ce soir mercredi 18 août 2021 à 19h.

12h40 : Suivez le guide > Royaumont

Une journée à Royaumont commence de bon matin, dès l’ouverture. Profitez de la fraîcheur du jardin, calez votre éveil avec celui des plantes… vos sens sont sollicités, la promenade-rêverie peut commencer. Potager, grotte, jardin des neuf carrés, grande serre …. Les espaces extérieurs alternent avec harmonie, la végétation semble s’étaler sans contrainte… ses couleurs se marient harmonieusement avec les bâtiments de l’abbaye. Les senteurs du potager vous enveloppent dans la rosée qui s’évanouit doucement. Quand vous êtes prêt, pénétrez dans le monument. Ses grands espaces sont dénudés, vos pas y résonnent… les hautes voûtes cisterciennes reflètent la lumière de midi et jouent subtilement avec elle. Une pause au cloître : assis sur le muret, écoutez le bruit de l’eau, qui commente inlassablement le défilé des heures, ponctué par la résonance solitaire et immuable de la cloche…. Au jardin, les sons du Carré magique se mêlent à ceux du vent. Les visiteurs déambulent, on perçoit des éclats de voix, les rumeurs des groupes qui suivent les visites de l’après-midi. Puis soudain au loin, une chanteuse vocalise, l’orgue vrombit, un piano carillonne. Tiens, c’est l’heure du concert : il faut y aller.

12h50 : Embarquement immédiat

Nous parton en Hongrie pour le Festival des cultures juives à Budapest, du 22 au 30 août 2021.

Pour sa 23e édition, il se tourne vers la culture et la musique juive (klezmer particulièrement), avec notamment des concerts donné dans la Grande synagogue de Budapest (la 2e plus grande d’Europe).