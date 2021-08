Florian Sempey, baryton pour les Soirées lyriques de Sanxay

Florian Sempey sera Escamillo dans le Carmen donné aux Soirées lyriques de Sanxay. Les autres festivals incontournables de l'été 2021 : Symphonie d'été, Musique et Nature en Bauges et Bach en Combrailles...

Au programme aujourd’hui Mardi 10 août 2021 !

Festival et jeu concours

Places à gagner *

Six places sont à gagner pour le festival Bach En Combrailles.Jeudi 12 août 2021, à 21h, à l’église de Giat, l’ensemble Artifices, dirigé depuis le violon par Alice Julien-Laferrière, jouera un programme Bach avec La Cantate des Paysans et un quatuor extrait des Musikalischen divertissements de Sebastian Bodinus.

La question : A vos calculettes ? Nous savons que Bach, à 20 ans, a fait un grand voyage à pied pour rencontrer son aîné : l’organiste Dietrich Buxtehude. 400 kilomètres entre Arnstadt et Lübeck. Alors écoutez bien : de Lunebourg à Lübeck, 85 km, ça lui a pris 3 jours. 85 kilomètres en 3 jours. Mettons qu’il ne se soit pas arrêté : quelle était la vitesse moyenne de J.S. Bach en km/h ?

12h15 : L’invité > Florian Sempey

Florian Sempey, baryton et pour les Soirées lyriques de Sanxay

Festival :Festival de la Tarentaise

Direction le pays d’Albertville, la vallée de la Tarentaise, et la Savoie pour le Festival de la Tarentaise. Il ne reste plus que trois concerts : ce soir mardi 10 août, demain mercredi 11 août et et jeudi 12 août, à Moûtiers, Val d’Isère et à Bourg Saint Maurice.

Demain soir, ce sera un récital du baryton allemand Benjamin Appl - qui entre deux récitals à Londres ou au Carnegie Hall de New York - pose ses cordes vocales dans l’église Saint Bernard de Menthon demain soir mercredi 11 août 2021 à 20h pour un programme Bach avec l’ensemble Masques.

12h30 : La Vie du public, témoignage d’une festivalière > Marylise

Symphonie d'été les 10,11 et 12 août 2021, 5° édition à Fouras-Les-Bains.

Aujourd’hui, c’est Marylise qui nous parle du festival des Symphonies d’été. Symphonies d’été : trois jours de festival qui débutent aujourd’hui mardi 10 août 2021, à Foura les bains en Charentes Maritimes : 4 concerts, avec Nemanja Radulović ou encore la pianiste Fanny Azzuro. Marylise, elle, a été émerveillée par la trompettiste Lucienne Renaudin-Vary...

Festival :Festival de Menton

Direction la Côte d’Azur, au Festival de Menton. Plus que 5 concerts : 5 occasions d’aller voir de la vraie musique sur scène : de la musique de trio, de violon piano, avec Renaud Capuçon, ou encore de musique ancienne avec la Cappella Mediterranea. Ce soir, mardi 10 août 2021, à 21h30 sur le parvis de la basilique Saint Michel Archange de Menton, un récital de piano, par le pianiste Rafał Blechacz : Bach, Beethoven, Franck et Chopin.

12h40 : Suivez le guide > . Anthime Leroy est directeur du festival Musiques et nature en Bauges

Musique et Nature en Bauges, 23° édition jusqu'au 15 août 2021.

Au cœur de la région Savoie-Mont-Blanc se trouve le Massif des Bauges, niché entre Chambéry et Aix les Bains. Il est bordé par les lacs d’Annecy et du Bourget. Le territoire offre de multiples facettes pour se détendre et se divertir. Mardi 10 août 2021 Jean Tubéry et l’ensemble la Fenice éveilleront tous les sens à la Chartreuse d’Aillon-le-Jeune, au cœur du Parc Naturel Régional des Bauges, Géopark mondial de l’Unesco. Chartreuse que l’on pourra visiter dès le lendemain. Il y a aussi de belles randonnées à faire en Savoie, comme par exemple à l’Alpage d’Orgeval pour découvrir la faune et la flore locale, puis quelques visites pour découvrir le patrimoine rural local : scie à grand cadre, moulin… en dégustant au passage une bonne tome des Bauges, le fromage emblématique du secteur, avec son vin de Savoie bien typé : la Mondeuse ou encore la Roussette … Faites une Escale à l’église de Doucy en Bauges ! Le 12 août 2021 vous pourrez y écouter Lucienne Renaudin-Vary et Félicien Brut dans un hommage à Astor Piazzola. Puis direction le col de la Forclaz avec ses parapentes et ses terrasses qui surplombent le Lac d’Annecy ainsi que la baie de Talloires pour savourer une bonne bière locale ou rêver d’une grande table - avant d’écouter à Faverges le 15 août 2021 - le Quatuor Varese et Anne Queffelec dans Schumann et Mozart… Vous repartirez la tête remplie de belles sensations de notre région Savoie-Mont-Blanc c’est sûr !

12h50 : Embarquement immédiat

Aspen Music festival and school

