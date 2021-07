En direct du Festival Radio France Occitanie Montpellier avec Sol Gabetta, Quatuor Caliente et Michel Dalberto

Emission en direct et en public de la Maison des Relations Internationales à Montpellier dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier avec Sol Gabetta et David Bismuth, le Quatuor Caliente, Michel Dalberto et et Kazumitsu Ujizawa.

Festival Radio France Occitanie Montpellier - du 10 au 30 juillet 2021