En direct du Festival de Radio France Occitanie Montpellier avec M. Mauillon, S. Troupé, F. Brut et T. Garcia

Emission en direct et en public de la Maison des Relations Internationales à Montpellier dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier avec Marc Mauillon, Sonny Troupé en trio, Félicien Brut et Thibaut Garcia.

Programme musical

Félicien Brut, accordéon et Thibaut Garcia, guitare

Radamès Gnatalli (arrangement de Simon Cochard) : Retratos : Ernesto Nazareth

Maurice Jaubert, Jean Corti, Jo Privat, Georges Van Parys, Angèle Cabral (arrangement de Simon Cochard) :Valses, de Paris à Lima

Marc Mauillon, baryton, Marouan Mankar-Bennis, clavecin et Thibault Roussel, théorbe

Michel Lambert : Les Leçons de Ténèbres : 1ère leçon du Jeudi saint

Michel Lambert : Sombres déserts

Jean-Baptiste Lully : Les Fêtes de l’Amour et de Bacchus : Ah qu’il est doux, belle Sylvie

Sonny Troupé en trio Raphaël Philibert (saxophone alto, sampler et chant)

Sonny Troupé (percussions et chant)

Andy Bérald (percussions et chant).

Sonny Troupé : Yo (extrait de l’album Sonny Troupé Quartet Add 2 - Reflets Denses)

L'actualité de nos invités

Marc Mauillon, baryton

22 juillet à 21h30 : Conques, Festival de Radio France Occitanie et Montpellier.

27 juillet : Promenades en Pays d’Auge

31 juillet : Festival de Simiane-la-Rotonde

11 août : Saint-Julien-du-Sault, Festival de musique Les Epopées Au coeur de l’Yonne.

Sonny Troupé, percussionniste

21 juillet, 22h : Domaine d'O, Festival de Radio France Occitanie Montpellier

Concert diffusé en direct sur France Musique.

29 juillet : Sunside, Paris

7 août : Montauban Festival

11 août : L'Appart, Baie Mahault, Guadeloupe

12 et 17 août : Creole jazz Club, Gosier, Guadeloupe

21 et 25 août : New Ti Paris ,Gosier, Guadeloupe

26 août : Diamant Créole, Trois Rivière, Guadeloupe.

Félicien BrutetThibaut Garcia.

Projet Piazzola avec le Quinteto Nueva Tango

21 juillet : Festival de Radio France Occitanie Montpellier

Concert diffusé en direct sur France Musique à 20h

22 juillet : Orchestre de Cannes Provence Alpes Côtes d'Azur

27 juillet : Domaine de Bayssan le Haut - Béziers

3 août : Festival un violon dans la ville - Royan.

