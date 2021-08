David Stern, fondateur et directeur artistique de la compagnie Opera Fuoco pour La Grange au piano

Invité : David Stern, directeur artistique de la compagnie Opera Fuoco pour La Grange au piano. Autres festivals été 2021 : Hirondelle, Périgord Noir, Musiques au Château de L'Hermitage, Côte-Saint-André, Jazz à Ramatuelle, Heures musicales de l’Abbaye de Lessay et Musique en Vivarais Lignon.

Au programme aujourd’hui Mardi 17 août 2021 !

Festival et jeu concours

Dans le département du Nord, dans les Hauts-de-France, nous avons des places à vous faire gagner pour aller écouter du Bach à Musiques au Château de L'Hermitage.

Ce sera dimanche matin prochain, 22 août 2021 à 11h, au Château de l’Hermitage, à Condé-sur-l’Escaut, avec en plus de la restauration sur place après le concert.

Concert violon clavecin avec des sonates de Jean-Sébastien par l’ensemble les Timbres.

Question : qui a dit “S’il y a quelqu’un qui doit tout à Bach, c’est bien Dieu.”

1. Jean Yanne

2. Pascal Praud

3. Emil Cioran

C'est du 17 au 31 août 2021 et ce soir, à 18h à l’église de la Côte Saint André, pour le Festival Berlioz avec Jean-François Hesseir au piano pour un programme de musique espagnole.

12h15 : L’invité > David Stern

Festival : La Grange au piano

David Stern dirigere la compagnie lyrique Opera Fuoco, compagnie de chanteurs et orchestre qui, en plus de donner des spectacles de très grande qualité, s’occupe de former les chanteurs de demain.

Cosi fan tutte sera donné par la Opera Fuoco vendredi 20 et dimanche 22 août 2021, à 20h30, à la Grange aux Pianos à Chassignolles dans l’Indre, dans une version mise en espace, avec l’Ensemble Ataïr, ensemble de 8 musiciens et pensée par Mariame Clément.

Festival : Jazz à Ramatuelle

Jazz à Ramatuelle, c’est 5 soirées, jusqu’à vendredi 20 août 2021 au théâtre de Verdure de Ramatuelle, à chaque fois à 21h. Demain soir, mercredi 18 août 2021, c’est avec Erik Truffaz, vendredi 20 août 2021 ce sera avec Rhoda Scott et le Ladies All Stars.

Ce soir mardi 17 août 2021, c’est Laurent Coulondre, pianiste - avec ses musiciens-, adeptes d’un jazz un peu plus old school, qui n’est jamais très loin des hommages.

12h30 : La Vie du public > Sylvie

Le 3 août 2021, Sylvie était au concert du Secession Orchestra dirigé par Clément Mao-Takacs et de la Compagnie La Tempête.

L’orchestre des Talens Lyriques dirigé par Christophe Rousset sera en concert à l’Abbaye de Lessay ce soir mardi 17 août 2021, pour la soirée de clôture des Heures Musicales de Lessay avec de la musique un peu plus tardive : les 7e et 8e symphonies de Beethoven, à 21h.

Festival : Musiques Vivarais Lignon

Direction le festival Musiques Vivarais Lignon, en Haute-Loire, pour un concert à 21h à l’église de Chambon-sur-Lignon, ce soir mardi 17 août 2021, avec l’Orchestre National d'Auvergne qui va accompagner le clarinettiste Pierre Génisson dans de la musique de Janáček et de Mozart.

Festival : Festival du Périgord Noir

Si vous avez la chance d’habiter Saint-Léon-sur-Vézère en Dordogne, ce sera demain mercredi 18 août à 18h à l’église de Saint-Léon-sur-Vézère, dans le cadre du Festival du Périgord Noir.

Adrien la Marca a conçu un programme à 2, 3 et 4 altos avec ses collègues, avec de la musique de Bridge, Ockeghem, Beethoven, Back et Chopin.

12h40 : Suivez le guide > L'Aveyron

Festival : Festival Hirondelle avec Joëlle Martinez, directrice artistique

Je suis dans le Cantal, dans la belle vallée de Brezons en pleine préparation de mon festival Hirondelle et je ne peux que t'inviter à découvrir cette magnifique région ! Tu aimes marcher ? Les sentiers de l'imaginaire à Thérondels, Brommat, Murols, Taussac autour du feu, du vent, de l'eau ou bien encore de la forêt magique sont de toute beauté. Tu apprécies la bonne cuisine bien authentique auvergnate sans chichi ? Le restaurant "le relais du sentier" à Murols avec ses tripoux, son aligot saucisse et ses farçous te combleront les papilles ! Et question patrimoine, entre le château de Messilhac, la petite chapelle de Turlande qui surplombe la vallée de la Truyère ou bien encore le musée de la Cabrette à Vines, tu seras bien inspiré pour profiter ensuite des concerts du festival Hirondelle. Viens nous écouter ! Nous jouerons entre le 18 et le 22 août 2021 dans de magnifiques églises et granges du Cantal et de l'Aveyron. Réserve tes places sur www.festivalhirondelle.com ! Cette année le thème, c'est "Faites vos jeux"!! tout un programme....

12h50 : Embarquement immédiat

Direction la Pologne donc, à Cracovie, avec le Festival EtnoKrakow/Crossroads - EtnoKraków/Rozstaje, festival qui dure jusqu’au 22 août 2021. A Cracovie en ce moment même sont réunis les meilleurs musiciens polonais éléctro, jazz, classiques … et traditionnels, d’où le côté “crossroad”, croisée des chemins, musique métissée qui n’oublie pas d’où elle vient.

