Invité : Damien Dauge, docteur en littérature pour le Festival Berlioz et le meilleur des festivals d'été 2021 sur France Musique !

Au programme aujourd’hui Jeudi 19 août 2021 !

Festival et jeu concours

Places à gagner *

Jazz à Ramatuelle pour le concert de Rhoda Scott et le Ladies All Stars, le 20/8 à 21h au Théâtre de Verdure.

Question: Que reste-t-il de nos amours ?

1. un souvenir qui me poursuit

2. un chemin de petit bonhomme

3. un gris boulanger qui bat la pâte à pleins bras.

Festival :Château de l’Hermitage

Un détour du côté des Hauts-de-France, au Château de l’Hermitage, à Condé-sur-L’escaut.

C’est demain vendredi 20 août 2021 à 20h30 : “la montagne et l’enfant”, spectacle entre théâtre, poésie et musique, par l’ensemble Agamemnon : une rencontre entre un enfant et une statue, qui fait comprendre la folie des hommes. Et ce sera accompagné par de la musique italienne du XVIIe siècle.

12h15 : L’invité > Damien Dauge, docteur en littérature

Festival : Festival Berlioz, à la Côte Saint André, festival du 17 au 30 août 2021.

Information sur Le colloque au Berlioz, Flaubert et l'Orient.

Actualités sur Flaubert à l’occasion des festivités du bicentenaire

12h30 : La Vie du public > Paola, 11 ans

Festival :Le Bruit de la Musique

12h40 : Suivez le guide > La Chaise Dieu

Festival :La Chaise Dieu

12h50 : Embarquement immédiat

