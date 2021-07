Avec Pierre Bleuse, directeur artistique du festival du Festival Pablo Casals

Le festival Pablo Casals créé par le violoncelliste et chef d'orchestre Pablo Casals en 1950 revient cet été à Prades du 13 juillet au 13 août 2021. Son nouveau directeur musical, le chef d'orchestre Pierre Bleuse évoque ce matin cette édition 2021

Au programme aujourd’hui !

12h : Festival et jeu concours

Nous vous proposons de gagner des places pour le concert que donnera le pianiste Bertrand Chamayou le vendredi 30 juillet à 20h30 au Musée Michel Ciry de Varengeville-sur-Mer dans le cadre des Musicales de Normandie.

12h15 : L’invité

Pierre Bleuse est directeur artistique du festival Pablo Casals qui a lieu à Prades dans les Pyrénées-Orientales du 30 juillet au 13 août 2021.

12h30 : La Vie du public, témoignage d’un festivalier

Souvenir des Festival Baroque de Tarentaise avec Françoise.

12h40 : Suivez le guide

Que faire dans les environs du Parc château de Magny en attendant les concert du Festival Le Vent sur l'Arbre ? Les conseils et bonnes adresses de Christian Rivet, directeur artistique du Festival.

Naviguer aux confins des départements de la Côte-d’Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l’Yonne... naviguer en Morvan...

En quête de grands espaces, d’une nature sauvage parsemée de lacs, vous traverserez les sous-bois perforés, les forêts de signes sans fin ni commencement...

L’espace d’un instant, étendez-vous sur l’herbe... idéal dans lequel vous tisserez votre devenir tout à loisir... Savourez le goût de l’air sucré... long en bouche...Par cette action faite d’échos, d’impressions idéelles, de mouvements épars de l’inconscient, transformez, transposez l’ombre, la lumière et les reflets de votre partition intérieure... pour y déceler des figures, des ailleurs presque invisibles... une Cité imaginaire...

Sur les traces de Vercingétorix, au cœur d’un parc naturel, vous apercevrez Bibracte, site archéologique caché au milieu des étendues boisées très denses du mont Beuvray. Bienvenue 2 000 ans en arrière dans la civilisation celtique !

Visitez les chantiers de fouilles, découvrez au musée le travail des archéologues, grâce à des objets, des maquettes et des dispositifs multimédias de pointe.

Restaurez-vous au Chaudron ; un menu concocté à partir d’ingrédients connus des Gaulois. Dégustez de délicieux jus de fruits artisanaux, une cervoise brassée exclusivement pour Bibracte.

Naviguer en Morvan...

Autun (Augustonum) son immense théâtre romain et les vestiges de cette importante cité romaine. Toute proche...

Et retrouvez-nous dans le cadre exceptionnel du château de Magny, lieu des concerts... Arbustes aux essences variées, prés et potagers... Parc à l’anglaise... Faisons sonner la pierre à l’écoute du Vent sur l’arbre pour goûter ainsi au temps fou, inaltérable et incorruptible de la musique.

12h50 : Embarquement immédiat