Avec François Galichet, membre du Quatuor Varèse, directeur artistique du Festival Flam

À gagner ce jour : des places pour Les Musicales de Blanchardeau. Nous parlerons aussi des Heures musicales de l’Abbaye de Lessay, du festival Musique et Nature en Bauges, Les Trois Chaises, Les Heures musicales de l’Abbaye de Lessay, le Lucerne festival et enfin, Août Musical à Deauville.

Au programme aujourd'hui : Mardi 03 août 2021

12h : Festival et jeu concours

Places à gagner

Nous vous proposons de gagner 6 places pour Les Musicales de Blanchardeau, qui se tiendra du 03 au 13 août 2021.

Le premier concert aura lieu le mardi 3 août 2021 à 18h30, à Pléguien (Eglise Notre-Dame de Soumission) avec un ensemble de Huit violoncelles : Talents & Violon’celles ... et Raphaël Pidoux.

Au programme : L’art de la transcription du sextuor à l’octuor de violoncelles - Reynaldo Hahn :Venezia (transcription Roland Pidoux)

- Ernest Bloch :Prière (octuor)

- Antonín Dvořák :Légende (mouvement lent de la Symphonie du nouveau monde)

- Georges Bizet :Suite de Carmen (transcription Roland Pidoux) : Prélude, Habanera, Séguédille

L'invité du jour : François Galichet

notre invité aujourd’hui est violoniste et originaire de Normandie. Il est membre du Quatuor Varèse et directeur artistique du Festival Flam’, festival d’instruments à cordes en Gironde qui a débuté dimanche dernier et qui se poursuit jusqu’àu samedi 7 août 2021.

Si vous êtes en Haute-Loire, en Normandie et du côté du Massif des Bauges, vous pouvez encore assister à 4 concerts jusqu’au 17 août 2021 au Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay.

Ce soir, c’est l’ensemble sécession orchestra dirigé par Clément Mao Takacs, dans un programme Wagner, Debussy, Ravel, De Falla, un programme d’apothéoses et de climax presque érotique, disons-le, à 21h dans l’Abbatiale de Lessay.

12h30 : La Vie du public, témoignage d’un festivalier

Souvenir du Festival Les Trois Chaises avec Joëlle.

Joëlle est professeur de lettres, elle est une habituée du Festival des Trois Chaises qui se tient à Allègre, en Haute-Loire.

Il aura lieu ce week-end, du 6 au 8 août 2021, avec trois concerts tous les soirs, un récital lyrique, du quatuor argentin et un ensemble de saxophones. Joëlle a accueilli le maintien du festival l’année dernière avec un soupir de soulagement...

Festival :Musique et Nature en Bauges

Direction le Massif des Bauges ! Le festival c’est “Musique & Nature en Bauges”, avec 6 concerts, les 3, 6, 8, 10, 12 et 15 août : il y en aura pour tous les goûts, du baroque au jazz, dans toute la Savoie et la Haute Savoie.

Le 10 août, c’est l’ensemble la Fenice, dirigé par le cornettiste Jean Tubéry, à 20h30 à la Chartreuse d’Aillon qui se produira avec un programme Musique et nature au XVIIe siècle.

12h40 : Suivez le guide

Festival de Lucerne : plus de 100 concerts avec des stars internationales de la musique classique au cœur de la Suisse, durant quatre semaines et jusqu'au 12 septembre 2021.

Vous pourrez entendre Le larghetto du quintette en ut mineur opus 42 de Louis Vierne, par le quatuor Terpsycordes et Muza Rubackyte au piano ainsi que le 2e quatuor opus 51 de Brahms ce soir mardi 3 août 2021, à 21h, à la Salle Elie de Brignac de Deauville.

12h50 : Embarquement immédiat

Par Yves Petit de Voize pour "Août musical" à Deauville

Cet après-midi, les musiciens qui ne seront pas en répétition pour le concert du soir fonceront à l’hippodrome de Deauville - La Touque - pour le lancement du meeting de course de pur-sang. Ils iront ensuite visiter le nouveau haut-lieu de la culture à Deauville, "les Franciscaines", reconversion très réussie d’un ancien couvent, où ils pourront admirer l’extraordinaire exposition "Sur les chemins du paradis", dans le cadre de laquelle aura lieu le dernier concert du festival, avec le chœur La Tempête, dirigé par Simon-Pierre Bestion. Avant de se retrouver à la Salle Elie de Brignac pour le concert du soir, il restera juste le temps d’aller fouler les mythiques planches de Deauville et d’y prendre un verre au Café du Soleil. Il sera enfin temps, à 19h30, d’aller écouter le jeune quatuor Agate, pour la première fois au festival, pour l’opus 51 n°2 de Brahms et le rare et somptueux quintette de Louis Vierne, avec un habitué du festival, le pianiste Guillaume Bellom.

Festival :Festival de Lucerne

Le festival d’été Suisse se déroulera du 10 août au 12 septembre 2021, comme tous les étés depuis 1938, avec à chaque fois une centaine d’événements : 30 des plus grands orchestres symphoniques du monde. Depuis 1999, le festival se dote chaque année d’un thème.

Cette année 2021, c’est “la Folie” (“CRAZY”), le thème qui a été retenu, thème qui sera servi par l’artiste étoile de cette année la pianiste Yuja Wang, et la compositrice en résidence Rebecca Saunders.

