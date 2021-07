Avec Bruno Messina, directeur artistique du Festival Messiaen au Pays de la Meije

Du 23 juillet au 1er août 2021, le Festival Messiaen au Pays de la Meije s'installera de nouveau cette année pour une nouvelle édition consacrée au temps et à la nature avec, en compositeurs invités Philippe Manoury et Michel Fano. Bruno Messina, son directeur artistique, évoque cette édition 2021.

Au programme aujourd’hui !

12h : Festival et jeu concours

Nous vous proposons de gagner des places pour le concert du 27 juillet à 21h place de la Courtine dans le cadre du festival Saint Paul de Vence. Au programme, un voyage au cœur de l’âme yiddish et tzigane avec le Sirba Octet. Pour participer au jeu, cliquez ici !

12h15 : L’invité

Bruno Messina est directeur artistique du festival Festival Messiaen au Pays de la Meije qui a lieu à la Grave, au pied du massif de la Meije du 23 juillet au 1er août 2021.

12h30 : La Vie du public, témoignage d’un festivalier

Souvenir du Festival 1001 Notes en Limousin avec Adrien.

12h40 : Suivez le guide

Que faire dans les environs de Nice en attendant les concert Rencontres Musicales de Haute-Provence ? Les conseils et bonnes adresses de Jean-Guihen Queyras, directeur artistique des Rencontres Musicales de Haute-Provence.

Pour découvrir l’âme de Forcalquier, il faut commencer par prendre un café, dans la fraîcheur du petit matin, sur une des terrasses de la place du Bourguet. Il faut, ensuite, se perdre dans les ruelles pavées du centre ancien. Les hôtels particuliers laissent entrevoir de belles cours intérieures.

Dans la vieille ville, ici et là, vous découvrirez des expositions d’artistes locaux au Centre d’art Boros Bojnev, à l’hôtel d’Astier. Les métiers d’art sont à l’honneur dans les ateliers de la rue Marius Debout, vous pourrez d’ailleurs suivre un des circuits artistiques. Ne quittez pas Forcalquier sans monter à la Citadelle d’où vous aurez une vue imprenable sur la Haute-Provence, les Alpes et le Luberon.

A quelques kilomètres de Forcalquier, à Mane, le prieuré de Salagon et ses sublimes jardins, sont un hâvre de beauté et de paix. Plus loin, les villages perchés de Banon, Lurs, Dauphin...sont des étapes incontournables.

Terminez votre découverte par une soirée sous les étoiles à Saint-Michel l’Observatoire, au Centre d’Astronomie !

12h50 : Embarquement immédiat

Destination l’Autriche, embarquement immédiat pour le Festival de musique ancienne d’Innsbruck qui se tient jusqu’au 29 août dans la capitale du Tyrol