Bertrand Chamayou, co-directeur artistique du Festival Ravel et les toutes premières fois des festivals ...

Invité : Bertrand Chamayou, co-directeur artistique du Festival Ravel. "Toute première fois" avec les festivals dont c'est la 1e édition cette année : Trois Soleils . Les autres festivals d'été 2021 : Musiques Baroques à Savennière, Sinfonia en Perigord et les Jardins de William Christie...

Au programme aujourd’hui Vendredi 20 août 2021 !

Festival et jeu concours

Places à gagner *

Festival : Sinfonia en Perigord

Périgueux : 6 places de concert sont à gagner pour le mercredi 25 août 2021, à 21h00 au Théâtre de l'Odyssée dans le cadre du festival Sinfonia en Périgord qui se tiendra jusqu'au 28 août 2021.

Le Concert Spirituel d’Hervé Niquet va donner son spectacle complètement rocambolesque, Les Aventures du Baron de Münchhausen, de et par le comédien Patrice Thibaud, sur des musiques de Rameau, Campra et Boismortier.

Question : Question médecine : qu’est-ce que le syndrome de Münchhausen ?

1. le désir d’être malade pour attirer l’attention

2. l’angoisse à l’idée de devenir adulte

3. le malaise éprouvé devant un trop plein d'œuvres d’art

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

* Rendez-vous dans le signet "contactez-nous" en haut de cette page pour participer à notre jeu en répondant à la question de Christophe Dilys à midi.

Festival : Festival des Trois Soleils

Voici la naissance d’un nouveau festival : c’est à Gimont, à 40km à l’ouest de Toulouse : le festival des Trois Soleils.

Demain soir samedi 21 août 2021 à 19h à l’église notre dame du gimontois : récital de la mezzo-soprano Michèle Franceschi et du pianiste Sébastian Ené, avec de la musique de Leoncavallo, Granados, Saint-Saëns, Strauss et chansons russes, dont les “Nuits de Moscou”.

12h15 : L’invité > Bertrand Chamayou, co-directeur artistique

Festival : Festival Ravel

Le Festival Ravel fera sa Parade d'ouverture le dimanche 22 août 2021 à partir de 10h dans les rues de Ciboure et Saint-Jean-de-Luz, épicentre du Festival. Bertrand Chamayou sera en concert le soir même, dimanche 22 août 2021 avec Jean-François Heisser, à la Mairie de Saint-Jean-de-Luz dans un programme Hahn, Chabrier et Ravel.

Festival : Musiques Baroques à Savennières

Direction Savennières dans le Maine et Loire, pas très loin d’Angers, qui débute demain samedi 21 août 2021 sa 11e édition du Musiques Baroques à Savennières. C’est un festival et aussi une masterclass. Demain soir, à 18h au manoir des lauriers de Savennières, concert viole de gambe et théorbe avec Marc de La Linde et Albane Imbs, avec de la musique de Robert de Visée, Couperin, Monsieur de Sainte-Colombe et Marin Marais.

12h30 : La Vie du public > à l'Académie de Royaumont

Thomas Lacôte organise un projet de rencontre entre compositeurs, organistes, chorégraphes et danseurs lauréats de la Fondation Royaumont. Concert dimanche 22 août à 15h30 au réfectoire des moines de Royaumont.

Ce midi, dans notre rubrique La Vie du public, il s’agit du ressenti d’une personne sur scène, une danseuse, France Cartigny.

Festival : Bach Académie en Seine

Notre agenda de l’été célèbre aujourd’hui les premières fois. Direction la Vallée de Seine, pour première Bach Académie en Seine, dans l’Eure. Le festival commence lundi 23 août et se termine dimanche 29 août 2021.

Concert : Port en Bessin

Claire Désert, Emmanuel Strosser, Florent Boffard au piano et Ghislaine Benabdallah au violon auront le plaisir de vous interpréter des œuvres de Beethoven, Ravel, Brahms, Schubert, Sarasate, Debussy et Rachmaninoff. Ce soir vendredi 20 août 2021 à L'Eglise Saint-André de Port-en-Bessin-Huppain.

Festival : Festival International de Wissembourg

A Wissembourg on célèbre le 17e Festival International de Wissembourg en Alsace, jusqu’au 5 septembre 2021 sur la scène de la NEF à Wissembourg avec le Quatuor Elmire, le Quatuor Zemlinsky ou encore Julien Gernay. Le festival commence demain samedi 11 août 2021, à 18h, avec de la musique de trio de Rachmaninov, Chostakovitch et Mendelssohn.

Festival : La Chaise Dieu

Son 55e festival bat son plein, il a débuté hier jeudi 19 août 2021 et dure jusqu’à la fin de la semaine prochaine. Demain matin, samedi 21 août à 11h, c’est l’orchestre national d’Auvergne qui va donner l’extraordinaire version du quatuor La Jeune fille et la mort de Schubert orchestrée par Gustav Mahler.

12h40 : Suivez le guide > Paul Agnew, le co directeur des Arts Florissants

Festival : Dans les Jardins de William Christie

C'est à Thiré, en Vendée, un festival créé en 2012 qui débute demain samedi 21 août 2021 et qui dure jusqu’au 28 août, avec notamment des opéras de Haendel et de Purcell mis en espace, de la musique de Monteverdi, et des récitals de clavecin dans les jardins de William Christie et à l’église de Thiré.

Cher France Musique,

Je t’écris depuis Thiré, où le Festival Dans les Jardins de William Christie commence demain… déjà ! Nous sommes en train d’apporter la touche finale aux préparatifs : William et ses jardiniers viennent tout juste de finir de tailler les ifs, pour leur donner ces formes extravagantes que William affectionne tant. Quant à la musique, on ne chôme pas ! depuis trois semaines, nous travaillons d’arrache-pied avec les jeunes chanteurs de l’académie du Jardin des Voix ; et demain, c’est le grand jour : la première de Partenope de Handel ! Nous avons mis tant de cœur à préparer ce spectacle ensemble, la musique est si belle, ces jeunes chanteurs si incroyables de talent, de passion, de générosité… I just can’t wait ! From Thiré with love. Paul Agnew

12h50 : Embarquement immédiat > L'Ecosse

Festival : Edinburgh International Festival

Aujourd’hui c’est l’Ecosse qui nous intéresse.

C’est à l'Edinburgh International Festival : ce soir vendredi 20 août et dimanche 22 août 2021, les écossais entendront une merveilleuse curiosité : Dido’s Ghost de la compositrice Errollyn Wallen, qu’elle a conçu comme une sorte de séquel du Didon et Enée de Purcell. Cette fois-ci, le projecteur n’est plus sur Didon, mais sur Enée, face au fantôme de Didon. Cet opéra a été créé le 11 juin au Buxton International Festival et il sera donné au Festival d’Edimbourg ce soir et dimanche.

à réécouter événement Festival "Dans les Jardins de William Christie" du 21 au 28 août 2021