À la Monnaie de Bruxelles, une nouvelle production d'Aida, de Verdi

INTERVIEW : NORA GUBISCH, mezzo-soprano

♫Giuseppe Verdi

Aida

Prélude

Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, dir.Sir Georg Solti

Decca 417 416-2 (1962)

♫Giuseppe Verdi

Aida

Acte I - "Vieni o diletta appressati"

Grace Bumbry, mezzo-soprano

Leontyne Price, soprano

Carlo Bergonzi, ténor

The Metropolitan Opera Orchestra, dir.Thomas Schippers

The Metropolitan Opera 811357018323 (Met, 1967)

, © Forster / De Munt La Monnaie

♫Giuseppe Verdi

Aida

Acte IV - "O terra addio"

Leontyne Price, soprano

Carlo Bergonzi, ténor

Grace Bumbry, mezzo-soprano

The Metropolitan Opera Chorus and Orchestra, dir.Thomas Schippers

The Metropolitan Opera 811357018323 (Met, 1967)