Au Teatro Real, une création mondiale & un nouveau Billy Budd

INTERVIEW : JOAN MATABOSCH, directeur artistique du Teatro Real

Une création mondiale composée par Elena Mendoza, et dédiée à Gérard Mortier, qui en avait passé commande...

♫Elena Mendoza

La ciudad de las mentiras

Extrait (CD non commercialisé)

Une nouvelle production de BillyBudd, présentée dans le cadre du bicentenaire du Teatro Real - et en co-production avec l'Opéra de Paris...

♫Benjamin Britten

Billy Budd

Acte I - Interlude (extrait)

Acte II - "Here! Baby!... - And farewell to ye, old Rights o'Man!"

Jeremy White, basse

Jacques Imbrailo, baryton

London Philharmonic Orchestra, dir.Sir Mark Elder

Glyndebourne GFOCD 017-10 (Glyndebourne, mai/juin 2010)

EN 2014, au Teatro Real, une production de Death in Venice, l'opéra de Britten adapté de Thomas Mann...