Vienne d'un autre siècle !

En ces temps incertains, l’Orchestre du Capitole de Toulouse poursuit son cycle de concerts retransmis pour permettre aux mélomanes et aux musiciens de faire vivre la musique, en attendant de se retrouver.

Leo Mcfall et David Fray partagent la scène de la Halle aux Grains pour un concert aux couleurs viennoises. Leur rencontre porte les couleurs de Vienne, ville de Mozart et de Schubert. De la Symphonie n° 9 « La Grande » de Schubert au plus fiévreux des concertos de Mozart, le célébrissime « ré mineur », c’est bel et bien à un voyage vers l’Autriche que nous convient les deux complices.

Concert diffusé en direct le 6 février et disponible jusqu'au 22 mars 2021 en streaming.

L'Orchestre du Capitole de Toulouse

Né dans les années 1960, l’Orchestre du Capitole de Toulouse a rapidement pris une stature internationale grâce au travail de Michel Plasson, qui l’a dirigé durant 35 années (de 1968 à 2003) et qui en est aujourd’hui chef d’orchestre honoraire. Devenu national en 1981 et aujourd’hui fort de 125 musiciens, l’Orchestre du Capitole entre de plain pied dans le XXIe siècle avec l’arrivée, en 2005, de Tugan Sokhiev, d’abord premier chef invité et conseiller musical, puis directeur musical à partir de 2008.

En partenariat avec l'Association Française des Orchestres (AFO)