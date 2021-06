Les percussions envoûtantes d'Adélaïde Ferrière, et l'Orchestre Symphonique de l'Opéra de Toulon

Ce matin dans l'actualité des orchestres, découvrez l'Orchestre Symphonique de l'Opéra de Toulon dirigé par Victor Jacob, dans une composition contemporaine de Michael Torke.

Adélaïde Ferrière, marimba

Orchestre Symphonique de l’Opéra de Toulon

Victor Jacob, direction musicale

Capté le 7 mai 2021 à l'Opéra de Toulon

Michael Torke (né en 1961)Mojave, concerto pour marimba

Mojave existe dans plusieurs versions, toutes nécessitant une grande virtuosité du percussionniste. Cette pièce évoque la vue panoramique sur « l’Interstate 15 » de Las Vegas à Los Angeles. Les notes sèches du « shaker » imitent la végétation aride que l’on trouve dans le désert de Mojave. Mojave a été écrit pour le percussionniste écossais Colin Currie dans le cadre du « Tromp International Percussion Competition d’Eindhoven » de 2010.

Orchestre Symphonique de l’Opéra de Toulon

L’Orchestre Symphonique de l’Opéra de Toulon est désormais une formation dynamique et remarquée dans le paysage musical français. Son répertoire très éclectique s’étend sur quatre siècles de musique. L’Orchestre Symphonique de l’Opéra de Toulon participe à de nombreux concerts décentralisés dans le cadre d’une politique de diffusion musicale pour tous, au service d’une dynamique territoriale. A ce titre, il se produit aussi bien dans l’agglomération toulonnaise, et le département du Var, qu’en région et à l’étranger. A Paris, il se produit régulièrement à l’Opéra Comique.

À partir de septembre 2021 deux chefs principaux seront à la tête de l’orchestre : la cheffe polonaise Marzena Diakun pour l’activité symphonique et l’italien Valerio Galli pour l’activité lyrique.

En partenariat avec l'Association Française des Orchestres (AFO)