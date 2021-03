Les Concerts à la Criée au choix du public de l'Orchestre de Chambre de Toulouse

Et si le public pouvait choisir le morceau que va jouer l'orchestre sur scène ? A l'aide des commentaires durant le direct de la représentation, c'est le pari fou qu'à fait l'Orchestre de Chambre de Toulouse, en proposant des concerts sous forme de menu à la carte.

En partenariat avec l'Association Française des Orchestres (AFO).

Concert du nouvel an de l'Orchestre de Chambre de Toulouse dirigé par Gilles Colliard, diffusé en direct le 17 janvier 2021, depuis le Théâtre de L'Archipel à Perpignan.

L’Orchestre vous propose de choisir vous-même, et au dernier moment, le programme de votre concert. Comme dans un menu, différents « plats » vous sont proposés et c’est le choix majoritaire du public qui s’exprime « à la criée » qui détermine la pièce qui sera « servie ». Entrées, plats principaux, fromages et desserts, à vous de choisir !

L’orchestre s’occupe des « amuse-bouches » pour vous mettre en appétit et vous laisser le temps de lire « la carte ». Pour les musiciens, c’est le concert de tous les dangers ! Il faut monter sur scène avec plus de 100 pages de musique sans savoir quelles pièces le public va demander. Musiques baroques, classiques, romantiques, modernes et contemporaines, tous les styles sont présents.

Orchestre de Chambre de Toulouse

Né du désir de se lancer dans la grande aventure musicale des années 50, l’Orchestre de Chambre de Toulouse est fondé en 1953 par Louis Auriacombe. Il est constitué de 12 cordes solistes et est dirigé par Gilles Colliard depuis 2002.

A la fois orchestre baro­que et contem­po­rain, l’Orchestre de Chambre de Toulouse s’appuie sur sa très longue his­toire pour ima­gi­ner avec son public l’orches­tre du 21ème siècle.