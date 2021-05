Le concert de réouverture de l'Orchestre de Cannes, avec le pianiste Nelson Goerner

Après plusieurs mois d'inactivité, les salles de concerts reprennent du service ! Pour la première fois, l'actualité des orchestres vous propose un concert avec public, de l'Orchestre de Cannes, enregistré il y a quelques jours depuis le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes.

Distribution :

Orchestre de Cannes

Arie van Beek, direction

Nelson Goerner, piano

Programme :

Joseph Haydn

Ouverture de L'Isola disabitata

Frédéric Chopin

Concerto n°2 pour piano et orchestre

Franz Schubert

Symphonie n°6

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

En partenariat avec l'Association Française des Orchestres (AFO)

L'Orchestre de Cannes

L'orchestre de Cannes Provence Alpes Côte d'Azur sillonne les routes de sa région et pose ses instruments, le temps d'un concert, dans les salles de spectacle, des établissements scolaires, des églises, des théâtres ou sur des scènes éphémères au cœur de la nature, toujours dans avec même enthousiasme, plus de cent fois par saison.

Il propose aussi bien des concerts symphoniques que de la musique de chambre et des spectacles à destination des plus jeunes.

C’est ainsi que l’Orchestre a été dirigé par des chefs tels que Michel Plasson, Georges Prêtre, Vladimir Spivakov ou encore Arie van Beek. Fondé en 1975, l’Orchestre, qui a reçu en 2005 une Victoire d’honneur pour l’ensemble de son travail, est aujourd’hui dirigé par Benjamin Levy.