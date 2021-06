L'Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie s'attaque à la Symphonie n°4 de Gustav Mahler

Place au sud et au soleil de l'Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie, pour un concert reprenant la Symphonie n°4 de Gustav Mahler, diffusé le 3 juin dernier sur les réseaux sociaux de l'orchestre.

La Symphonie n°4 en sol majeur de Gustav Mahler, si mal accueillie à sa naissance, et maintenant si populaire, a toujours été chère et secrètement aimée par Mahler. Quelque temps avant sa mort, en 1911, il en révisait encore l’orchestration, allant vers toujours plus de légèreté et de transparence.

Michael Schønwandt : direction

Angélique Boudeville : soprano

Orchestre national Montpellier Occitanie

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

L'Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie

L’Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie unit 96 musiciens et un chœur de 31 chanteurs. Valérie Chevalier en est la directrice générale depuis décembre 2013 et Michael Schønwandt le directeur musical depuis septembre 2015. Fidèle à sa mission de rayonnement, l’Orchestre et le Chœur se produisent à l’Opéra Comédie et à l'Opéra Berlioz ainsi que dans toute la Région Occitanie.

Le répertoire très large de l’Orchestre et du Chœur s’étend de la musique baroque à la musique du XXème siècle. Lors des concerts de musique de chambre, les musiciens se produisent également dans de plus petites formations, en quatuor et quintette.

En partenariat avec l'Association Française des Orchestres (AFO)