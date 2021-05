L'Opéra de Limoges ressuscite la partition des Sept dernières paroles du Christ en croix de Théodore Dubois

Edward Ananian-Cooper est aux commandes du Chœur et de l'Orchestre de l'Opéra de Limoges, dans la version originelle de 1867 pour petit orchestre, orgue, chœur et solistes, des Sept dernières paroles du Christ en croix de Théodore Dubois, reconstitué par Anthony Vigneron.

La partition originale des Sept dernières paroles du Christ en croix de Théodore Dubois ayant disparu, il a fallu reconstituer l’œuvre avec tout un travail de recherche pour enfin proposer cette version initiale à l'Opéra de Limogespour la première fois en France depuis sa création. Thème douloureux entre tous : la vénération des sept paroles prononcées par Jésus crucifié, tirées des quatre évangiles, qui devinrent sujet de méditation et d'exercice spirituel. Cet oratorio est sans doute l’œuvre la plus connue de Théodore Dubois. L’œuvre, commandée en 1867 par le curé de la paroisse Sainte-Clotilde à Paris pour le Vendredi Saint était tout d’abord destinée à une petite formation instrumentale et vocale, puis l’oratorio connut un tel succès qu’il fut rapidement réorchestré pour grand effectif symphonique, afin d’être joué dans les concerts Pasdeloup à Paris et dans le monde entier.

Distribution :

Hélène Carpentier (soprano)

Kévin Amiel (ténor)

Alexandre Duhamel (baryton)

Chœur et Orchestre de l'Opéra de Limoges

Edward Ananian - Cooper, direction

En partenariat avec l'Association Française des Orchestres (AFO)

L'Orchestre de l'Opéra de Limoges

L’Orchestre de l’Opéra de Limoges est positionné au sein de l’Opéra de Limoges depuis janvier 2011. Il poursuit et développe ses missions de diffusion et de rayonnement de la musique symphonique et lyrique à Limoges et en région, de valorisation du patrimoine musical, de découverte de répertoires, de sensibilisation des publics et de commande de création.

De double nationalité américaine et irlandaise, Robert Tuohy a pris ses fonctions auprès de l’Orchestre de l’Opéra de Limoges à compter de la saison 2013-2014. Sa mission est principalement symphonique et dirige également une production lyrique par saison. Il s’attache à conduire une politique de développement qualitatif de l’orchestre et à travailler sur une cohésion et une homogénéité musicale.