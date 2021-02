L'Orchestre de Metz fait revivre les partitions de Saint-Saëns et Stravinsky

En partenariat avec l’Association Française des Orchestres, tous les lundis matin, France Musique met en lumière un orchestre qui fait rayonner la vie musicale française ! Aujourd’hui, l’Orchestre national de Metz propose une captation d’un concert enregistré à l'Arsenal.

Pour ce concert donné en août 2020, l’Orchestre national de Metz accueille pour la première fois le maestro Simon Proust. Jeune chef d'orchestre qui a souhaité faire entendre la partie de ballet d’Ascanio de Camille Saint-Saëns. Grand opéra oublié de 1890, Ascanio conte les mémoires du sculpteur et orfèvre florentin Benvenuto Cellini. En première partie, c’est le méconnu Dumbarton Oaks d'Igor Stravinsky qui résonne à l'Arsenal de Metz.

Vous pouvez (re)voir gratuitement ce concert sur Youtube en cliquant ici !

L'Orchestre national de Metz

Fondé en 1976, l’Orchestre national de Metz, anciennement appelé Orchestre national de Lorraine jusqu’à la saison 2017-2018, obtient en 2002 le label d’« orchestre national en région » par le Ministère de la Culture. L’orchestre fait partie depuis 2016 de la Cité musicale-Metz qui regroupe également l’Arsenal, la BAM et les Trinitaires.

Dirigé par David Reiland, l’Orchestre national de Metz donne, avec ses 72 musiciens, environ 80 concerts et représentations par an, à Metz dans la magnifique salle de l’Arsenal où il est en résidence permanente et à l’Opéra-Théâtre de Metz Métropole, au sein de la Région Grand Est, mais également ailleurs en France et à l’étranger, où il est régulièrement invité.