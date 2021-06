Haydn et Mozart par l'Orchestre national d'Île-de-France avec la Compagnie Massala

Fusion entre musique et danse avec l'Orchestre national d'Île-de-France et 5 danseurs de la compagnie Massala du chorégraphe Fouad Boussouf, évoluant au son de Mozart et Haydn.

Michael Haydn

Symphonie n°25

Wolfgang Amadeus Mozart

Symphonie concertante pour violon et alto

Joseph Haydn

Symphonie n°7 « Le Midi »

Orchestre national d'Île-de-France

Direction : Michael Hofstetter

Compagnie Massala

Chorégraphe : Fouad Boussouf

Lieu de la captation : Théâtre des Quartiers d’Ivry – Centre dramatique national du Val-de-Marne

Captation Oxymore productions Réalisation

À la fin du XVIIIe siècle, deux grandes figures incarnent ce que l’on appelle aujourd’hui le « classicisme viennois » : Wolfgang Amadeus Mozart et Joseph Haydn. Tous deux ont recherché clarté et équilibre tout en ménageant des ruptures et des surprises dans le discours musical afin précisément de rompre avec l’ordre et la prévisibilité. Attaché à la famille des princes Esterhazy pendant plus de trente ans, Haydn avait à sa disposition une magnifique phalange de musiciens qui lui permit de donner à l’orchestre moderne ses lettres de noblesse. La Symphonie n° 25 en sol majeur qui ouvre ce programme est une œuvre dont l’origine est restée longtemps mystérieuse : il s’agit d’une musique écrite en premier par Michael Haydn, le frère cadet de Joseph Haydn, puis recopiée à la main par Mozart qui en profite pour en modifier quelques lignes et pour lui apporter une introduction.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

L'Orchestre national d'Île-de-France

Faire vivre le répertoire symphonique partout et pour tous en Île-de-France et le placer à la portée de chacun, telles sont les missions de l’orchestre. Formé de 95 musiciens permanents, résident à la Philharmonie de Paris, l’Orchestre national d’Île de-France donne chaque saison une centaine de concerts sur tout le territoire et offre ainsi aux Franciliens la richesse d’un répertoire couvrant quatre siècles de musique. L’orchestre mène une politique artistique ambitieuse et ouverte, nourrie de collaborations régulières avec de nombreux artistes venus d’horizons divers.

En septembre 2019, Case Scaglione succède à Enrique Mazzola en tant que directeur musical et chef principal. Fervent défenseur de la mission de l’orchestre, il aime faire partager sa passion du répertoire symphonique au plus grand nombre.

En partenariat avec l'Association Française des Orchestres (AFO)