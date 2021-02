"Danzas Latinas" : le concert du nouvel an de l'Orchestre Victor Hugo Franche-Comté

Dirigé par Jean-François Verdier, le concert du nouvel an de l'Orchestre Victor Hugo Franche-Comté intitulé "Danzas Latinas", a été diffusé le 11 janvier sur France 3. Disponible en streaming sur Youtube, ce concert se dote uniquement d’un programme à compositeurs hispaniques et sud-américains.

En partenariat avec l'Association Française des Orchestres (AFO).

Au programme de ce concert, des musiques rythmées et dansantes d’Amérique du sud aux côtés du trompettiste vénézuélien Pacho Flores, désigné par Maurice André comme son successeur, et jouant pas moins de 7 trompettes différentes.

Programme :

ARTURO MARQUEZ Danzón n°7

INOCENTE CARREÑO Margariteña

HEITOR VILLA LOBOS Aria de la Bachiana Brasileira n°5

EFRAIN OSCHER Danzas Latinas, Concierto para trompeta

MOZART CAMARGO GUARNIERI Dança Brasileira

ASTOR PIAZZOLLA Les Quatre Saisons de Buenos Aires – L'Eté (arr. Carlos Franzetti) |

PACHO FLORES Morocota, Vals Venezolano

PAQUITO D’RIVERA La Fleur de Cayenne (arr. Pacho Flores)

ARTURO MARQUEZ Danzón n°2

En composant ses Danzas Latinas pour son ami Pacho Flores, Efraín Oscher lui propose un défi de taille, puisqu’il doit s’emparer de cinq trompettes différentes au cours des cinq mouvements de l’oeuvre, chacun dédié à une danse d’un pays de l’Amérique latine. Un fil relie ces différents moments musicaux : les cadences prévues par le compositeur, qui laissent toute liberté à Pacho Flores pour improviser de sublimes solos.

L'Orchestre Victor Hugo Franche-Comté

L’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté interprète un large répertoire allant de Bach au Sacre du Printemps, de Lili Boulanger à Berio, de Glass à Léopold Mozart, de Mahler à Debussy, du jazz-rock au romantisme.

Dirigé depuis 2010 par Jean-François Verdier, l'Orchestre Victor Hugo se définit comme un collectif de musiciens au service du public et de la musique. Très impliqué dans la vie sociale de sa région, il en est aussi un ambassadeur actif, que ce soit à la Philharmonie de Paris ou à la Folle journée de Nantes. Il tend la main à tous les publics, en particulier les enfants et les adolescents, avec des projets artistiques spécialement conçus pour eux et en leur ouvrant les portes du plateau, des répétitions, en jouant dans les bibliothèques, les préaux d’écoles, les hangars d’usine, etc. Il crée régulièrement des spectacles pour le jeune public et lance en 2018 Rendez-vous conte, la première saison participative consacrée aux contes musicaux.