"Cycle solaire et contemplations contemporaines", le concert de l'Orchestre national d'Auvergne

A l'occasion de la semaine de la création, France Musique vous propose un concert de l'Orchestre national d'Auvergne, dirigé par Baldur Brönnimann. Au programme, quatre œuvres contemporaines dont une création mondiale : In a dream, par le compositeur australien Stephen Whittington.

Concert capté le 12 février 2021 dans le cadre du festival Musique Démesurées. Streaming disponible jusqu'au 22 avril 2021.

Programme :

Sophie LACAZE - Y aparece el sol

Stephen WHITTINGTON - In a dream (création mondiale)

Sally BEAMISH - The Day Dawn

Giacinto SCELSI - Natura renovatur

Distribution :

Orchestre national d’Auvergne

Baldur BRÖNNIMANN, direction

Sylvestre SOLEIL, didgeridoo

Fabrice JÜNGER, flûte

L'Orchestre national d'Auvergne

Orchestre à cordes reconnu dans le monde entier pour sa qualité musicale, l’Orchestre national d’Auvergne cultive l’excellence artistique, seule apte à révéler et renouveler les plaisirs, les sensations et l’épanouissement des musiciens et donc, des publics. L’engagement des 21 musiciens et des directeurs musicaux qui ont marqué l’histoire de l’orchestre (Jean-Jacques Kantorow, Arie Van Beek et Roberto Forés Veses), favorise la réalisation de très nombreuses tournées et d’une discographie renouvelée. Fidèle à son ancrage régional, l’orchestre se produit au plus proche de ses publics en Auvergne et à Clermont-Ferrand, pour permettre à chacun d’accéder aux bienfaits de la musique.

L’orchestre a une mission pédagogique. Il offre à ses publics de mieux comprendre la musique pour vivre des sensations plus subtiles et décupler leurs plaisirs. Il est présent sur tous les territoires pour tisser des liens durables et accompagner chacun dans sa quête du mieux-être. Être mieux avec soi pour mieux vivre avec les autres. Roberto Forés Veses, directeur musical et artistique depuis 2012, nourrit un projet artistique ancré sur son territoire et ouvert sur le monde.

En partenariat avec l'Association Française des Orchestres (AFO).