Concert "Lumineux Schubert" par l'Orchestre de l'Opéra de Rouen

Accompagné par le chœur Accentus, l'Orchestre de l'Opéra de Rouen dirigé par la cheffe Laurence Equilbey nous livre un programme entier consacré à Schubert.

Distribution :

Orchestre de l'Opéra de Rouen

Ensemble vocal Accentus

Laurence Equilbey, direction

"La lumière est un axe passionnant pour aborder Schubert qui en manie les effets à la perfection. Il est capable de la faire éclore là où on ne l’attend pas, au cœur des pages les plus sombres. Il sait aussi faire surgir une zone d’ombre de manière impromptue. Et pour ce faire, il use de nombreux outils, en particulier l’harmonie, le choix des accords, et l’instrumentation. ~ Laurence Equilbey"

Programmation :

Franz Schubert

Symphonie n°4 en ut mineur «Tragique »

Écrite en 1816, alors qu'il semble désespérer de rencontrer un tant soit peu de reconnaissance pour son talent, Franz Schubert appose le sous-titre « Tragique » à sa Symphonie n°4. Peut-être espérait-il aussi, grâce à ce péritexte, attirer vers sa musique un public plus important ? Cela fut peine perdue puisqu'elle ne fut pas exécutée en public avant 1849. Ces quelque trente minutes de musique, organisées suivant l’habituel plan en quatre parties, réservent à l’auditeur bien des plaisirs !

Franz Schubert

Messe n°5 en la bémol majeur

Composée au même moment que la Missa solemnis opus n° 123 de Beethoven, avec laquelle elle partage d’ailleurs cette appellation, la Messe n° 5 D. 678 est une partition épanouie dans ses dimensions temporelles comme orchestrales. D’un langage harmonique parfois audacieux, elle manifeste une réelle maîtrise des timbres et une appropriation du genre où Schubert atteint la maturité.

L'Orchestre de l'Opéra de Rouen

Forts de plus de vingt années passées ensemble à transmettre leur passion, les quarante musiciens qui composent l'Orchestre de l'Opéra de Rouen sont particulièrement investis auprès du territoire et des publics avec un goût illimité pour tous les répertoires.

Tour à tour dans la fosse pour l’opéra ou sur scène pour le symphonique, l’Orchestre explore tout le répertoire du baroque au contemporain. À la recherche d’interprétations respectant les époques et les styles, il joue les partitions les plus anciennes sur instruments à cordes en boyau avec archets classiques, souvent complétés par des cuivres et timbales adaptés. Sa virtuosité n’est pas en reste lorsqu’il s’agit de se mettre à disposition des compositeurs de notre temps et de porter la création musicale aux oreilles de tous.

