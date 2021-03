Bon anniversaire Astor !

Né le 11 mars 1921, le plus célèbre des compositeurs argentins est sous le feu des projecteurs cette année. L’occasion pour les cordes de l’Orchestre Dijon Bourgogne de proposer un programme-hommage avec un invité de choix : William Sabatier, bandonéoniste formé au tango.

Porteño signifie « ce qui est de Buenos Aires ». Les Quatre saisons sont comme des esquisses urbaines, une représentation plurielle de cette ville. Ces pièces ne sont ni des instantanés, ni même des toiles figuratives, mais plutôt des atmosphères changeantes que la musique inscrit dans la temporalité propre au tango. Buenos Aires peinte en musique devient alors une ville sensuelle, contemporaine, paradoxale, violente parfois, exaltée souvent et qui toujours vibre et danse jusqu’au bout de la nuit. Langoureuses mélodies, tensions rythmiques nées de la confrontation des mètres réguliers et irréguliers, accents et contrastes veloutés…

Parce que la musique d’Astor Piazzolla est Buenos Aires et que Buenos Aires est le tango.

Captation réalisée dans le cadre du festival « Artistes en résistance / en résidence ».

Piazzolla : Les Quatre saisons

Orchestre Dijon BourgogneWilliam Sabatier, bandonéoniste

L'Orchestre Dijon Bourgogne

L’Orchestre Dijon Bourgogne poursuit une dynamique artistique tournée vers l’excellence dans l’exécution du répertoire symphonique, de l’époque classique à nos jours. Ensemble associé à l’Opéra de Dijon, l’ODB est présent sur la scène et dans la fosse de l’Auditorium où il accompagne des productions audacieuses et des solistes de renom, sous la direction de chefs réputés.

L’Orchestre Dijon Bourgogne enrichit régulièrement ses saisons de projets de création en collaborant avec des compositeurs contemporains d’esthétiques variées ainsi que des artistes de disciplines différentes.

En parallèle de son activité symphonique et lyrique, l’ODB propose une saison de musique de chambre dans différents lieux patrimoniaux de la ville de Dijon ainsi que de nombreuses actions à destination des publics qui ne peuvent se déplacer ou d’initiation à la pratique instrumentale dans les quartiers prioritaires de la ville. Agréé Association éducative complémentaire de l’enseignement public par l’Education Nationale, l’Orchestre Dijon Bourgogne crée des passerelles pédagogiques avec l’Académie et le Conservatoire à Rayonnement Régional de Dijon, et fait le pont entre formation et carrière professionnelle auprès des étudiants de l’ESM Bourgogne-Franche-Comté. Il assure une présence en région grâce à la diversité de ses formations musicales variables.

