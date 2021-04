Beethoven et Stravinsky : François-Xavier Roth de retour avec l'Orchestre National de Lille

Ce lundi dans l'Actualité des Orchestres, François-Xavier Roth retrouve son pupitre de chef devant l'Orchestre National de Lille, en dirigeant Beethoven et Stravinsky.

Lorsque Beethoven écrit son premier concerto, il enseigne le piano aux jeunes femmes de familles nobles. C’est à l’une d’elle, Barbara de Keglevics, qu’il le dédie. Inspiré par le grand modèle mozartien, le compositeur allemand livre une œuvre d’une grande vitalité rythmique, ici magnifiée par le pianiste Javier Perianes. Ecrites en 1941, les Danses Concertantes marquent les débuts de la période américaine de Stravinsky. Ce programme pétillant scelle les retrouvailles très attendues du chef François-Xavier Roth avec l’orchestre qui l’a fait débuter il y a vingt ans.

Distribution :

Orchestre National de Lille

François-Xavier Roth, direction

Javier Perianes, piano

Ayako Tanaka, violon solo

Harutyun Muradyan, chef assistant

Programmation :

Ludwig van Beethoven

Concerto pour piano n°1

Igor Stravinsky

Danses concertantes

Capté le 13 février dernier à l'Opéra de Lille.

L'Orchestre national de Lille

Né des volontés conjointes de la Région Nord-Pas de Calais devenue Hauts-de-France, de l’État et de Jean-Claude Casadesus, l’Orchestre National de Lille donne son premier concert en janvier 1976. Depuis il s’est imposé comme un orchestre de référence, défendant l’excellence au plus près de tous les publics et a ainsi irrigué musicalement plus de 250 communes des Hauts-de-France.

Aujourd’hui, composé de 100 musiciens et porté depuis 2016 par l’énergie communicative de son Chef et Directeur musical Alexandre Bloch, l’Orchestre ne cesse de développer un projet ambitieux autour de la musique symphonique. Fidèle à sa mission de diffusion, l’ONL interprète le grand répertoire et la musique de notre temps en accueillant des compositeurs en résidence. Afin de s’ouvrir au plus grand nombre et de favoriser la diversité de ses publics, il propose des formats innovants et une large palette d’actions pour accompagner les auditeurs. L’ONL développe une politique audiovisuelle dynamique grâce au studio numérique dont il s’est doté.

En partenariat avec l'Association Française des Orchestres (AFO).