A la rencontre du classicisme viennois avec l'Orchestre symphonique de Mulhouse

Pour terminer le mois de mars, place au concert sans public de l'Orchestre symphonique de Mulhouse, dirigé par Dinis Sousa, dans un programme Mozart, Haendel et Haydn, à revoir sans modération !

Ce programme d'œuvres de Mozart, Haendel et Haydn, interprétées par l’Orchestre symphonique de Mulhouse sous la direction de Dinis Sousa, avec en accompagnement les voix de la soprano Chiara Skerath et du baryton Francesco Salvadori, fut soigneusement choisi et interprété dans le lieu magnifique qu’est la Basilique Notre-Dame de Thierenbach.

Ce haut-lieu de pèlerinage au pied du Grand Ballon et de style baroque, offre une scène au décor grandiose. Ce concert a été capté en novembre en exclusivité pour la Collectivité Européenne d’Alsace avant d’être accessible au tout public depuis peu.

« C’est génial de pouvoir chanter en cette période, surtout ces airs joyeux, confie la soprano Chiara Skerath. La diffusion audiovisuelle permet à tous d’accéder à la musique, en gardant l’impératif de qualité. Tout le monde peut en profiter. C’est essentiel ! ».

« C’est la première fois que je participais à une captation, révèle le baryton Francesco Salvadori. L’absence de public enlève une partie de la magie, mais cela donne quelque chose de très intime. Et le lieu sublime, avec le soleil qui traverse les vitraux, c’était très inspirant ».

Programme :

Armida - ouverture

Joseph Haydn

La Création, Nun beugt die Flur

Joseph Haydn

Messe en ut mineur, KV 427 (417a),Laudamus te

Wolfgang Amadeus Mozart

Le Messie, « Rejoice »

Georg Friedrich Haendel

Judas Macchabée, Arm, arm ye brave

Georg Friedrich Haendel

Alexander’s feast, Revenge, Timotheus cries

Georg Friedrich Haendel

Symphonie n°40, en sol mineur, KV 550

Wolfgang Amadeus Mozart

Distribution :

Orchestre symphonique de Mulhouse

Dinis Sousa, direction

Chiara Skerath, soprano

Francesco Salvadori, baryton

L'Orchestre symphonique de Mulhouse

Fondé en 1922 et issu d’une société d’orchestre, l’Orchestre symphonique de Mulhouse se veut être un véritable ambassadeur culturel en Alsace, en France et bien au-delà des frontières.

Installé à La Filature - Scène nationale de Mulhouse, l’orchestre est présent autant dans le champ symphonique via ses saisons de concerts que dans le répertoire lyrique avec l’Opéra national du Rhin. Il propose divers concerts de musique de chambre tout au long de l’année, allant du concert traditionnel à des concerts plus innovants tels que les concerts diVins qui unissent œnologie et musique.

La création musicale est grandement encouragée par la commande d’œuvres auprès de compositeurs permettant l’enrichissement du répertoire. L’OSM développe en parallèle un travail pédagogique en direction du jeune public, des tout-petits aux étudiants, et va partager la musique avec des publics dits « empêchés ».

Les 56 musiciens de l’Orchestre symphonique de Mulhouse sont placés sous la baguette de Jacques Lacombe, directeur artistique et musical depuis septembre 2018.

En partenariat avec l'Association Française des Orchestres (AFO).