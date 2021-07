Tout l'été dans un camion-scène, Guilhem Fabre sème des notes de piano partout en France

Cela fait trois ans que Guilhem Fabre a créé le projet uNopia. Objectif : apporter la musique classique là où on ne l'entend pas forcément. Nous l'avons suivi lors d'une étape à Vouneuil-sous-Biard, petite commune du Poitou-Charentes. Le temps d'un concert suspendu.

Un camion qui sillonne la France tout l'été pour donner de petits concerts de musique classique. C'est la brillante idée du pianiste Guilhem Fabre et de son projet baptisé uNopia, créé il y a trois ans. Son objectif est d'apporter la musique classique là où on ne l'entend pas forcément, parfois seul, parfois accompagné d'autres artistes. La semaine dernière, le camion de Guilhem Fabre a fait étape à Vouneuil-sous-Biard, petite commune du département de la Vienne dans le Poitou-Charentes, le temps d'une soirée et d'un concert.

Un théâtre de verdure

Il faut s'imaginer un théâtre de verdure, à côté d'une rivière. Nous sommes dans un vallon. Guilhem Fabre a garé son camion en contrebas. Le pianiste vient de faire cinq heures de route : "On arrive du Gers, puisqu'on y a joué hier soir. J'y retourne demain parce que je joue à Gimont, toujours dans le Gers", raconte-t-il, tout en ouvrant les portes latérales du camion. "Une moitié de la scène est sous le toit du camion, l'autre en plein air, sur l'avant-scène." C'est le deuxième été d'affilé qu'il vient se produire à Vouneuil-sous-Biard, commune de 6000 habitants, dans un cadre privilégié.

Ce qui est super, c'est qu'il y a cette espèce d'amphithéâtre de pierres, au milieu de l'herbe, avec les arbres derrière. On a l'impression d'être dans une arène de nature, avec un magnifique silence" - Guilhem Fabre

Un silence tout juste troublé par François Michonneau, le comédien, qui fixe les pieds du piano. "Avec Guilhem, nous nous sommes rencontrés en 2017 sur une pièce d'Olivier Py, au festival d'Avignon. Le feeling passait bien, et j'aime bien la musique ! Ça a bien marché l'année dernière, donc on recommence cette année avec d'autres textes et d'autres pièces. Le but, c'est que musique et texte se répondent, on espère qu'on a réussi notre pari", confie l'artiste, qui accompagne le camion sur onze dates. Du 29 mai au 15 octobre (c'est un été indien), Guilhem Fabre se produit cette année en tout trente-quatre fois, en solo, avec l'artiste Emma la Clown ou encore le Trio Zadig.

"Que tous et toutes puissent accéder à la culture"

En tout cas le public est intrigué par ce camion qui détonne. Peu à peu les spectateurs prennent place sur les pierres de l'hémicycle. "On guette tout ce qui est concert, pour les enfants", nous dit une dame. "J'ai débauché et elle m'a dit 'viens, on va à un concert !' ", ajoute son mari. L'idée plaît particulièrement à Louis, 21 ans, étudiant en sciences politiques : "Le fait que ce soit gratuit et dans un espace rural, c'est très important, pour que tous et toutes puissent accéder à la culture. Cela fait plaisir de voir une diversité de gens accéder à ces arts."

20h30, le concert commence. Au programme : un poème d'Aragon, récité sur un nocturne deChopin, ou encore un texte très fort de Marguerite Duras, La Maladie de la Mort, sur un Impromptu de Schubert. Mais le point d'orgue est sans doute le passage de la célèbre madeleine de Proust, déclamée sur La Pavane de Fauré. Fabien est très ému par l'interprétation : "Je suis vraiment troublé d'entendre ce moment de la madeleine. Je suis en train de relire en ce moment À la recherche du temps perdu. Ils savent associer la musique, le texte, donc c'est magnifique." Une parenthèse le temps d'une soirée, puis Guilhem Fabre repartira semer des notes de piano aux quatre coins de la France.

