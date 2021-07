La légende des Rolling Stones se dévoile au Vélodrome de Marseille

Le groupe de rock culte a choisi Marseille pour installer en Europe son exposition monumentale "Unzipped".

Née à Londres en 2016, l’événement avait tourné aux Etats-Unis, en Australie et en Asie. Pour l’Europe, deux villes ont été retenues : une aux Pays-Bas et Marseille. La cité phocéenne et les Rolling Stones entretiennent une histoire d’amour qui avait pourtant mal commencée en 1966 lors de leur premier concert. Mick Jagger s’était pris une chaise en pleine arcade sourcilière et avait été hospitalisé. Sans rancune, les rockeurs sont revenus plusieurs fois pour des concerts évidemment, mais aussi au vélodrome pour voir des matchs.

Unzipped propose une immersion totale dans l’univers des Rolling Stones : de l’éclairage réglé par le technicien du groupe à la reconstitution du premier appartement de Mick Jagger et Keith Richards, à Chelsea.

400 objets rares, des carnets intimes aux instruments

"Quand on a sorti des caisses, les guitares, les carnets de Keith Richards, les tableaux d’Andy Warhol… C’était magique. Des objets que parfois les Stones n’avaient jamais sorti… car ce groupe c’est l’anti-musée, c’est la jeunesse éternelle. Quand j’ai sorti la guitare de Keith Richards, j’ai eu les frissons", raconte Martin D’Argenlieu, qui travaille sur les événements de l'Orange-Vélodrome.

Ces pépites mises en valeur par une scénographie spectaculaire semblent tous légendaires, porteurs d’une histoire. Entre les carnets de paroles de chansons (notamment Miss You), le dessin du premier logo, les costumes déjantés et les pochettes de disques censurées… Le spectateur remonte 60 ans d’histoire.

L’exposition réserve une dernière surprise, bienvenue en ces temps d’absence de grands concerts : la retransmission du premier concert à La Havane en 2016.