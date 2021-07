Pourquoi aime-t-on les bals ?

En flânant sur les places parisiennes et les quais de Seine l'été, on tombe souvent sur des bals en plein air. Salsa, rock and roll, tango, il y en a pour tous les goûts. Qu’est-ce qui pousse de parfaits inconnus à se trémousser ainsi jusqu'au bout de la nuit ? Reportage par Suzana Kubik.

Le bal swing en plein air à Paris, © Radio France / Suzana Kubik