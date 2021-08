À Jazz sous les Pommiers, la flûtiste virtuose Naïssam Jalal reprend sa "quête de l'invisible"

La musicienne et compositrice franco-syrienne s'est produite devant une salle conquise. Son projet, nommé "The Quest of the Invisible", ode à la fois à l'évasion et à l'introspection, sidère par sa sensibilité et sa technicité.

Naissam Jalal est nommé pour les Victoires du Jazz, qui se tiendront à l'automne, © Radio France / Louis-Valentin Lopez